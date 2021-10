BIVŠA VODITELJICA OTVORILA DUŠU: Nakon rođenja sinčića, život im se potpuno promijenio: ‘Ponekad si međusobno samo tiho kažemo ‘hvala’ i znamo na što se to odnosi’

Komičar Ivan Šarić i njegova zaručnica, bivša voditeljica i manekenka Korana Gvozdić slove kao jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, a nedavno su proslavili devetu godišnjicu veze. Tim povodom međusobno su si uputili dirljive riječi putem Instagrama.

“Slavimo 9 godina moja Koki i ja. Što smo sve prošli i doživjeli zajedno… I koliko toga nas još čeka! Sretna ti godišnjica jube! Znam da ne voliš kad to govorim javno, ali postoje ovakvi trenuci kad je skroz prihvatljivo… -Ja sam najbolje što ti se dogodilo. Nema na čemu”, u svom stilu je napisao Šarić na Instagramu uz fotografiju jedne njihove vožnje skuterom.

“Trebam te da me nosiš kao i na samom početku… Tu sam da se glupiram s tobom kad nas nitko ne gleda, tu sam da ti čuvam leđa – uvijek i zauvijek, tu sam i za modne savjete čak i sada kad ih (hvala Bogu) više ne trebaš… A što se plesa tiče? Imamo novog u ekipi, ja ću s guštom pričekati svoj red. 9 godina stari moj, 9 godina!” poručila je Korana.







Kao par djeluju jako bliski, uvijek s osmijehom na licu, a Korana je za Gloria.hr otkrila u čemu vidi tajnu njihove višegodišnje veze.









“Za današnje stanje i čvrstoću naše veze mislim da nije zaslužna neograničena količina sretnih trenutaka. Smatram da su nas dvoje baš jako zbližili izuzetno teški trenuci kroz koje smo tijekom godina oboje prolazili. To su najveći testovi za neku vezu. Zahvalna sam što smo iz njih izlazili jači i zajedno”, kazala je Korana.

Inače, par je u travnju dobio sinčića Olivera, koji se trebao roditi u lipnju. Bio je to poprilično stresan period za oboje, a Ivan malenog nije vidio punih mjesec i pol od rođenja.

“Čudno je to zapravo…dobili smo malu divnu osobicu i kako bi Ivan u šali rekao ‘koju poznajemo jedva šest mjeseci’, a voliš ju do neprepoznatljive razine i zaštitio bi je cijelim svojim bićem. Ponekad si međusobno samo tiho kažemo ‘hvala’ i znamo na što se to odnosi”, svjedočila je Korana za Gloria.hr