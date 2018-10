‘Bernstein pleše’ nakon uspješne ovoljetne premijere sada i na kazališnoj pozornici

Balet Hrvatskog narodnog kazališta Split otvorit će kazališnu sezonu u petak i subotu 19. i 20. listopada izvedbama predstave Bernstein pleše na velikoj pozornici HNK Split. Kazališna je to premijera plesnog diptiha u koreografiji Maše Kolar i Igora Kirova, po prvi put izvedenog na 64. Splitskom ljetu u kolovozu ove godine na otvorenoj pozornici splitskog poluotoka Sustipan. Dvije plesne jednočinke nazvane Allegro i Pisma za njega posveta su Leonardu Bernsteinu, jednoj od najznačajnijih glazbenih osobnosti 20. stoljeća, a u povodu stogodišnjice njegova rođenja. Izvedbe započinju u 20 sati.

Koreografkinja Maša Kolar, ravnateljica Baleta riječkog HNK Ivana pl. Zajca uoči premijere o svojim koreografskim djelom nazvanim Allegro proniče u Bernsteinovu dirigentsku osobnost koreografirajući izvedbe allegro stavaka Beethovenovih simfonija kojima je Bernstein ravnao.

“Karizmatični dirigent, slavljeni kompozitor, strastveni stanovnik Zemlje i najbolji javno-glazbeni pedagog, Leonard Bernstein, bio je pun ljubavi i vjere u ljudski svijet. Sve što je radio, radio je iz strasti i uvjerenja u dobrobit čovječanstva, a to je prenosio u svoju glazbu bilo direktno komponirajući ili interpretirajući je kao dirigent i pedagog. Upravo zbog tog vedrog, optimističnog i radosnog duha, allegro karaktera, te žustrosti u emocijama koje je iskazivao kroz glazbu, cijeli svijet ga je volio, slušao i pratio, a nama je upravo to postala polazišna točka za koreografski rad – allegro karakter” – izjavila je Maša Kolar uoči premijere komada.

Drugi dio diptiha, koreografski uradak Pisma za njega Igora Kirova inspiraciju crpi iz šisama Leonarda Bernsteina. Ta nam korespondencija otkriva Bernsteinovu složenu osobnost, konstantnu borbu između konvencionalnog i nekonvencionalnog, burnu i kompleksnu seksualnost, beskrajnu radnu energiju, humanizam, toplinu i pronicljivost.

“Pisma za njega apstraktna je priča o tome tko je bio Leonard Bernstein te moja imaginativna vizija nadahnuta svim njegovim pismima koja sam pročitao, što mi je omogućilo uvid u to kako se razvijao njegov život od jedne priče do druge, od jednog putovanja do sljedećeg, od jedne avanture do neke nove. Kroz njih sam otkrio kako je živio i kako je postao tako jedinstven kao što je bio. Gradeći strukturu koreografske priče na isti način na koji je Bernstein skladao i dirigirao svoje remek djelo Serenadu, prema Platonovu Simpoziju u meni su se intenzivirali i produbili imaginativni i inspirativni motivi” kaže Kirov.

U predstavi nastupaju solisti Baleta HNK Split: Matea Milas, Ajla Kadrić, Jaclyn Ann Higgins, Ingeborg Hendrikx, Eva Karpilovska, Minori Nakayama, Francesco Pio De Benedictis, Aaron Kok, Ivan Boiko, Eugen Dobrescu, Remus Dimache, Irina Čaban Bilandžić, Hazuki Tanase, Nozomi Miura, Branko Sarić, Romulus Dimache, Silviu Tanase i Daniel Hoek.