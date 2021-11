Arheologija i speleologija – iz tame podzemlja do svjetla spoznaje

Autor: T. Š.

U četvrtak 25. studenoga 2021. godine s početkom u 19 sati u Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6, održat će se otvorenje izložbe “Arheološka baština novljanskog kraja”.

Posjetitelji mogu besplatno razgledati izložbu od 26. studenoga 2021. do 15. siječnja 2022. godine. Radno vrijeme Galerije AMZ je od utorka do petka od 12 do 18 sati i subotom od 10 do 13 sati.

“Cilj izložbe Arheologija i speleologija – iz tame podzemlja do svjetla spoznaje je ukazati na bogatstvo građe koja potječe iz špilja i jama, kao i na različite načine korištenja speleološkim objekatima kroz pretpovijesna i kasnija razdoblja. Također, želja nam je bila ukazati na važnost kvalitetne suradnje arheologa i speleologa bez koje bi mnogi važni arheološki nalazi iz speleoloških objekta ostali nepoznati”, ističu iz Arheološkog muzeja.

Arheologija, kao znanost koja se bavi ljudskom prošlošću, i speleologija, koja proučava različite fenomene podzemlja, na prvi se pogled čine različitim disciplinama. Ipak, speleološki su objekti važni za razumijevanje prošlosti jer su bili dio ljudskih života od davnih vremena, gotovo od samog početka našeg evolucijskog puta. Iz tog razloga, znanstvenicima koji proučavaju minule događaje (arheolozi, paleoantropolozi, paleontolozi, geolozi), predstavljaju izvor mnogih važnih podatka. Špilje i jame, prvenstveno zbog svojih karakteristika i relativno manje podložnosti različitim vanjskim čimbenicima, pogoduju očuvanju arheoloških slojeva i građe u njima, pa su sačuvale brojne podatke i nalaze koji su na drugim vrstama nalazišta, nažalost, izgubljeni. Mnoge špilje, a ponekad i jamski objekti, svjedoče o tome da su naši prethodnici imali poseban odnos prema podzemlju.