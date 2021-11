Antonella Malis vraća se u rodni Split: ‘Nisam ni znala da postoje. Cijeli život mi je preletio pred očima’

Autor: T. Š.

Operna diva Antonella Malis nakon dugih 21 godinu humanitarnim adventskim koncertom vraća se u rodni Split. Cijenjena glazbenica u rodnom će gradu zapjevati u utorak, 30. studenog u 20 sati u koncertnoj dvorani Hrvatski dom Split.

Ova posebno emotivna glazbena večer posvećena je Hrvatskoj zajednici laringektomiranih osoba za koje je namijenjen cjelokupan prihod od ulaznica. Povratnički koncert Antonelle Malis najljepša je inicijativa Turističke zajednice Grada Splita i nove splitske koncertne dvorane, u ovo vrijeme kada su zajedništvo, empatija i međusobno pomaganje važniji no ikad.

Splitski koncert za Antonellu bit će posebno emotivan upravo po tome što će nakon više od dva desetljeća zapjevati svojim sugrađanima, prijateljima i obitelji u rodnom gradu. “Roditi se i odrastati u sredini koju je glazbom oslikao Tijardović privilegija je i kuturno bogato nasljeđe generacijama, pa tako i meni. Glazba je moj život, moja ljubav, moja strast. Možda sam ja otišla iz Splita ali Split, taj moj Split nije nikada iz mene. Sva ta glazba utkana je u meni, svaka kala i smijeh s rive u mojoj je pjesmi. Sretna sam!” , ističe Antonella Malis.

Na velikom adventskom konertu uz Antonellu će nastupiti zbor laringektomiranih Optimisti koji je 2007. godine osnovala voditeljica i predsjednica Hrvatske udruge laringektomiranih osoba, logoped Tamara Živković Ivanović. Sastoji se od 14 članova te je prvi i jedini takav zbor u svijetu, kojeg je prije nekoliko poznata svjetska TV kuća CNN predstavila u svojoj reportaži.

“Prije dvije godine zborom sa zborom Optimisti održala sam Božićno koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Do tog trenutka nisam ni znala da postoje pjevači koji mogu pjevati bez glasnica. Ostala sam zatečena spoznajom, snažnim dojmom. Gledala sam u njih dok su nastupali sva u čudu”, ističe Antonella te dodaje: “Odjednom mi je cijeli život kao film preletio pred očima uz pitanje kako bi moj život izgledao da nemam ovaj glas? Spoznala sam koliko nismo toga svjesni, koliko je glas važan naš identitet, jedini cjeloživotni naš prijatelj.

Secesijsko zdanje Hrvatskog doma Split u kojem će se održati koncert izgrađeno je prije 113 godina. Nakon brojnih devastacija i prenamjena, prostor je nakon cjelovite obnove 2021. godine stavljen u funkciju kao profesionalna koncertna dvorana. Prostor je akustičan i opremljen vrhunskom audio-vizualnom opremom što omogućuje visoku produkcijsku razinu glazbenih i drugih događanja. Program koncertne djelatnosti raspoređen je u više tematskih glazbenih ciklusa. Uz suradnju splitskih udruga u njemu se održavaju popularni MAGfestival, Piano Loop Festival, Split at Night Jazz Festival, Dani klasične gitare i brojni drugi. Ove godine Hrvatski dom Split realizirao je 75 koncerata uz 4.500 posjetitelja i preko 22.000 on line posjetitelja te 40 prijenosa uživo putem Youtube kanala Hrvatskog doma Split. Uzevši u obzir sve navedeno Hrvatski dom Split najproduktivnija je koncertna dvorana u Hrvatskoj ove godine. Za ovaj poseban koncert bit će ukrašena prepoznatljivim božićnim motivima u kreaciji Tanje Medanić, hrvatske dizajnerice interijera i reljefne teksture zidova koja živi i radi u Houstonu u Americi.









Antonella s veseljem priprema poseban glazbeni repertoar dostojan večeri koja spaja glazbu, prijateljstvo i pomaganje drugima pa su tako La vie en rose, Parla piu piano, You raise me up, O holly night, samo neki od naslova crossoverskog repertoara u kojima ćemo nakon dugih 21. godinu uživati u Splitu.

Ulaz na koncert je moguć uz EU digitalni covid certifikat.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti u sustavu adriaticket.com po cijeni od 100 kuna.