20. Queer Zagreb donosi performans ‘Velo de Silencio’ u kojem umjetnik koristi krv zaraženu HIV-om

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Sljedeći tjedan u utorak 24.5. počinje izvedbeni blok 20. Queer Zagreba u HNK Zagreb s predstavom iz Argentine ‘Yira, yira’ Brune Isakovića i Nataše Rajković o seksualnom radu. Predstava nakon gostovanja u Zagrebu ide na turneju po Hrvatskoj te igra u HNK u Rijeci te u Art radionici Lazareti u Dubrovniku. Ovo je prvi put da u nekoj predstavi u Hrvatskoj seksualni radnici i radnice govore o svojim životima i uvjetima svog posla.

Nakon svečanog otvorenja Queer Zagreb nastavlja s programom u Muzeju suvremene umjetnosti s izvedbama Carlosa Martiela s Kube te Wagnera Schwartza iz Brazila.

Carlos izvodi performans ‘Velo de Silencio’ u kojem umjetnik koristi krv zaraženu HIV-om koja polako kapa odozgo postavljena na strop foyera MSU-a. Rad govori o tišini i nevidljivosti koja okružuje osobe zaražene HIV-om. Carlos Martiel jedan je od naj prominentnijih umjetnika i performera svoje generacije te je nastupao i izlagao do sada na: Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Centro de Arte Contemporáneo, Quito, Ekvador; The Museum of Fine Arts Houston, Houston; The Leslie-Lohman Museum of Art, New York, USA.; Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano, Italija; The São Paulo Museum of Art, São Paulo, Brazil; The Museum of Latin American Art, Long Beach, SAD; National Museum of Fine Arts, Havana, Kuba; El Museo del Barrio, New York, USA; Stedelijk Museum, Amsterdam, Nizozemska.





Wagner Schwartz na Queer Zagreb dolazi s radom koji se zove “La Bête”. Kroz razgovor i prezentaciju Wagner Schwartz nas upoznaje s društveno-kulturnim kontekstom izvedbe “La Bête” u Muzeju moderne umjetnosti u São Paolu 2017. godine kada je fotografija tijela izvođača u interakciji s djetetom i njegovom majkom podijeljena online. Rad je izazvao eskalaciju govora mržnje i homofobnih napada u Brazilu, optužujući umjetnika, te kulturne radnike i umjetnost uopće za destruktivno i demoralizirajuće djelovanje. Takva reakcija, posebno je ohrabrena medijskim istupima političara koji su događaj iskoristili u svrhu regresivne kulturne politike te kontinuiranog i progresivnog reduciranja kulturnog proračuna.

Ulaznice za HNK 24.5. kupite na LINKU, a izvedbe u Muzeju suvremene umjetnosti su slobodnog ulaza.

Više o programu i raspored pročitajte OVDJE.