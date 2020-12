KULTNI KLUB ZATVORIO VRATA: Nije ga uništilo bombardiranje 1941., ali korona jest

Svjetski poznat klub primoran je zauvijek zatvoriti svoja vrata zbog posljedica koje ugostiteljski objekti trpe u pandemiji koronavirusa.

Londonski noćni klub “Cafe de Paris” radio je gotovo stotinu godina u West Endu, što ga je činilo jednim od najstarijih klubova u Europi.

Tijekom svog 96-godišnjeg rada ugostio je brojne zvijezde poput Judy Garland, Davida Bowieja i Grace Kelly, piše Klix.ba.

Klub je svoja vrata prvi put zatvorio u ožujku ove godine, no gostima je obećano da će ponovno biti dostupan na kraju pandemije. No, kako se kraj još ne nazire, a nakon najave da se London suočava s novim restriktivnim mjerama zbog širenja mutiranog soja koronavirusa, vlasnici “Cafe de Paris” zatvorili su objekt.

Kako su naveli, razorni utjecaj pandemije učinio je svoje.

“Teška srca potvrđujemo da ćemo zauvijek zatvoriti vrata svog voljenog ‘Cafe de Paris’. Pokušali smo se izboriti, ali na kraju je bilo previše. Dali smo sve od sebe da pružimo podršku osoblju i poštujemo svačije zdravlje i sigurnost, ali na kraju smo, kao i mnogi drugi ugostiteljski objekti, stigli do kraja puta”, napisali su vlasnici na Twitteru.

Farewell message from the team at Café de Paris 💔❤️ #cafedeparis #closure #savenightclubs pic.twitter.com/6Lb13Z1xQR

— Café de Paris (@CafeDeParisLDN) December 21, 2020