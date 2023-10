Pjesmu ‘Tonka,’ napisao je novinar, a sada je poznato i zašto je morala reći ‘cvrčak’

Autor: Barbara Grgić

Ove se godine navršilo točno 40 godina otkako je nastala kultna pjesma “Tonka, reci cvrčak”. Napisao ju je novinar i književnik Momčilo Popadić 22.rujna 1983. godine. Pjesma je, nakon što ju je uglazbio Rajko Dujmić, postala jedan od najvećih hitova “Novih fosila”.





Tonka, koja je u pjesmi morala reći “cvrčak” i “more”, zapravo je supruga Momčila Popadića, a jednom je prilikom za Večernji list ispričala sve o nastanku pjesme.

Kako je tada ispričala, pjesma je nastala u dva sata ujutro, a kako sama nije mogla izgovoriti glas “r”, suprug ju je uvijek zezao.

“Kad je pjesma bila gotova, odmah su me nazvali da je čujem”, prisjetila se Tonka Čović-Popadić koja ni danas ne može reći “r”.









Ni dan danas nije preboljela svog Momčila

“Svake večeri kad liježem odlučim kako će se ujutro ustati neka nova Tonka. A kad ujutro ustanem, već u 5.30, s nekog radija čujem ‘Tonku’ ili neku drugu Popinu pjesmu i – ostajem ona stara.”

Inače, Popadić je napisao i druge velike hitove, poput pjesama “Oprosti mi pape”, “Ča je život vengo fantažija”, “Svoju zvizdu slidim”, “Košulja plava”, “Skitnica”, “Ključ je ispod otirača” i brojne druge.

Pisao je po kuhinjama i stolnjacima

“Pisao je svugdje, gdjegod bi se zatekao, možda najviše ovdje u kužini za stolom, ali ispisao je u životu i dosta stolnjaka. U nekadašnje Emone, više puta. Onda bih ja otkupila taj stolnjak sa stihovima. Eno ih tamo u ormaru nekoliko. Nedavno sam na poklon dobila još jedan takav ispisani kojeg je godinama kod sebe čuvao Andro Damjanić”, ispričala je svojevremeno.









“Kad bi pisao tekstove za, nazovimo to tako, primijenjenu glazbu, onda bi me uvijek zvao da pročitam. Nekad bi mu bilo drago što imam reći, nekad ne. Za neke pjesme bih mu otvoreno rekla da su ‘ljiga’, i on bi ih bacio”, dodala je.