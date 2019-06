TAJNA TALIJANSKIH KUHARA: Samo je jedna stvar dovoljna za savršenu tjesteninu

Autor: Dnevno/ I. M.

Omiljena hrana većine ljudi nedvojbeno je tjestenina, svojevrsni simbol Italije, a vrhunski kuhari iz te zemlje kažu kako je važno da je pripremate “s dušom”, s osjećajem za izabrane sastojke. Za početak, važno je imati na umu da nije svaka tjestenina ista, a važno je da bude kvalitetna, od prvoklasne durum pšenice i pipremana tradicionalnim postupcima.

Uz to, važno je tjesteninu savršeno skuhati – vrijeme pripreme, naravno, ovisi o vrsti i obliku, a prije početka pripreme pročitajte upute s pakiranja. Važno je da vatra bude vrlo jaka i da se tjestenina kuha u puno vode. Na 100 g tjestenine preporučuje se litra vode.

U ključalu vodu dodaje se sol (idealno bi bilo sedam grama po litri vode) i miješa se dok se ne rastopi. Ulje se ne dodaje jer tjestenina onda neće upiti ukusan umak koji ste priredili, a ne treba je ni ispirati nakoh kuhanja. Tjesteninu dvije minute nakon ubacivanja treba često miješati, a onda do kraja kuhanja povremeno. No, dvije su najveće tajne vrsnih talijanskih kuhara. Jedna je za one koji preferiraju al dente tjesteninu.

Naime, tijekom kušanja trebali biste osjetiti mali otpor kad je zagrizete, a u sredini treba biti vidljiva tanka bijela nit. Tjesteninu na kraju pripreme odmah pomiješajte s umakom u tavi, kako bi upila njegove arome.