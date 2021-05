S OVIM RECEPTOM NEMA RIZIKA! Baka otkrila tajnu savršenih šnicli: ‘Više mi nikad nisu izgorile!’

Autor: Dnevno

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorio je u petak na konferenciji za medije o opasnostima cjepiva AstraZeneca. “Ono što sada treba reći je da je cjepivo odobreno od strane Europske agencije za lijekove uz vrlo pažljivu kontrolu dokumentacije i da ono što se pojavilo u malom broju nuspojava ne daje nam za pravo da kažemo da su druga cjepiva bolja”, kaže Capak.

“Vožnja autom, vožnja biciklom, konzumacija putra, pohane svinjetine… To je sve puno veći rizik od onoga da se cijepite AstraZenecom”, dodao je Capak, a to nas je ponukalo da potražimo najbolji mogući recept za savršene šnicle, znate one sa savršenom koricom!

Mnogima omiljen način pripreme mesa, šnicli, mnogima nikako ne uspijevaju, iako je u suštini riječ o jednostavnoj pripremi u kojoj se samo moraju slijediti određena pravila. Kako bi pripremili savršenu pohanu svinjetinu, donosimo recept koji otkriva sve tajne zbog kojih više nikad nećete pogriješiti u pripremi ovog neodoljivog jela!

Sastojci:

8 svinjskih odrezaka, (karea)

2 jaja

5 žlica brašna

8 žlica krušnih mrvica

sol, papar

ulje

Priprema:

Svinjske odreske (kare) operite i istucite da budu tanki. Ukoliko na ovaj način odlučite “izbaciti sav nakupljeni stres i bijes” imajte na umu da trebate stati kad meso bude debljine 5 mm. Malo posušite šnicle.

U umućena jaja dodajte sol i papar, pripremite brašno i prezle. Šnicle stavljajte najprije u brašno s obje strane, potom jaja, te prezle. Jako je bitno da ne tapkate niti pritišćete šnicle, jer u protivnom neće dobiti savršeno hrskavu koricu kakva bi trebala biti.









“Baka mi je jednom otkrila ovu tajnu, više mi nikad nisu izgorili, a korica svaki put ispadne savršeno hrskava!”, otkriva iskusna domaćica.

Za deblju koricu, umočite šniclu još jednom u jaja, a zatim uvaljajte u krušne mrvice.

Ukoliko nemate putra, šnicle pržite na zagrijanom ulju. Pripazite, ove šnicle se peku svega par minuta. Ukoliko želite provjeriti je li šnicla spremna za okretanje, nikako ju nemojte bosti vilicom. Protresite tavu kako bi provjerili lijepi li se meso za tavu, a meso okrećite pažljivo bez korištenja vilice. Kad poprimi zlatnožutu boju šnicla je spremna za okretanje. Pohanu svinjetinu pecite na zagrijanom ulju, na umjerenoj vatri, pazeći da ne izgore.