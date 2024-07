Zapečena tjestenina s mljevenim mesom: Savršena večera u tren oka

Autor: T.Š.

Zapečena tjestenina s mljevenim mesom oduševit će vas bogatim okusom, jednako kao i jednostavnom i brzom pripremom.

Sastojci:

500 g tjestenine(široki valoviti rezanci)

400 g mljevenog mesa

1 glavica luka

200 g pasirane rajčice

sol, Vegeta, papar, muškatni oraščić

Umak:

100 g maslaca ili margarina

3 žlice brašna

5 dl mlijeka

2 jaja

Još:

200 g tvrdog sira

3 – 4 žlice ulja

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u slanoj vodi. Nakon kuhanja, ocijedite i ostavite sa strane. U tavi zagrijte tri do četiri žlice ulja. Dodajte sitno sjeckani luk i pržite dok ne postane zlatno smeđ. Dodajte mljeveno meso i pržite dok ne dobije smeđu boju. Dodajte pasiranu rajčicu i dobro promiješajte. Začinite solju, Vegetom, paprom i muškatnim oraščićem po ukusu. Pustite da se kuha 10 do 15 minuta na laganoj vatri. U loncu otopite maslac ili margarin. Dodajte brašno i miješajte dok ne postane glatka smjesa. Postupno dodajte mlijeko, neprestano miješajući kako biste izbjegli grudice. Kuhajte umak dok se ne zgusne, oko pet do sedam minuta. Maknite s vatre i ostavite da se

malo ohladi. U umak dodajte dva razmućena jaja i dobro promiješajte. Uključite pećnicu i zagrijte je na 180 °C. U namašćeni kalup za pečenje stavite polovicu skuhane tjestenine. Preko tjestenine ravnomjerno rasporedite smjesu mljevenog mesa. Prekrijte preostalom tjesteninom. Prelijte sve pripremljenim umakom. Naribajte tvrdi sir i pospite ga po vrhu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 30 do 40 minuta.