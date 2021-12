UKUSNIJE (I PUNO JEFTINIJE) OD ONIH ‘ADVENTSKIH’: Domaće fritule s jogurtom se tope u ustima, zamirisat će i susjedu!

Autor: Dnevno

Brzi tradicionalni desert za hladne dane!

Sastojci:

1 jaje

180 ili 200 ml tekućeg jogurta

2 žlice šećera

1 vanilin šećer

1 čep rakije – može i bez toga

prstohvat soli

200 g glatkog brašna

pola praška za pecivo (može i cijeli, bit će još mekše)

limunova korica

po želji: jabuka, cimet…

Priprema:

Ulje ugrijte u loncu. Treba biti toliko ulja da fritule mogu plivati u njemu, ne smiju dodirivati dno. Kada ste zagrijali ulje da bude vruće, smanjite vatru na lagano.

Pjenjačom izmiješajte jaje, jogurt, šećere, rakiju i sol. Zatim umiješajte brašno i prašak za pecivo. Sve dobro spojite. Tijesto će biti gusto. Vrećici za ukrašavanje odrežite vrh debljine palca. Napunite je smjesom za fritule.

Fritule istiskujte iznad lonca s uljem. Nemojte prepuniti lonac, ostavite mjesta da se mogu napuhnuti i da se pritom mogu same okretati.

Kada se dovoljno isprže na jednoj strani, obično se same okrenu na drugu, ako ne, dotaknite ih vilicom te će se one okrenuti.

Pržite ih na umjerenoj vatri nekoliko minuta dok ne poprime zlatno-smeđu boju.