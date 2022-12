KRALJ ZIME: Dinstani kupus s mekanim telećim mesom, ma tko bi odolio!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kupus zimi nikako ne treba propustiti! Ovo niskokalorično povrće u samo stotinu grama sadrži oko 40 miligrama vitamina C, stoga ne čudi što ga nazivaju kraljem zime, a u kombinaciji s mekanom teletinom nema mu ravna!

Sastojci:

500 g teletine

80 g slanine

1 glavica svježeg kupusa

2 glavice crvenog luka

2 mrkve

1 jabuka

280 ml temeljca

180 ml pirea od rajčice

1 žlica jabučnog octa

2 žlice brašna

maslinovo ulje

sol, papar





Priprema:

Narežite meso na kockice, uvaljajte ih u brašno. Narežite luk na sitno. Kupus narežite na tanke trakice, a slaninu na sitne kockice. Mrkvu i jabuku naribajte na srednjem ribežu. U dubljoj posudi na maslinovu ulju popržite meso dok ne dobijete zlatnu boju pa ga stavite na stranu. Na maslinovu ulju popržite slaninu, dodajte luk. Kad luk požuti, dodajte mrkvu i jabuku. Dodajte

meso, posolite, popaprite i dodajte temeljac. Kuhajte pet minuta i dodajte kupus te dinstajte dok kupus do pola ne omekša te ulijte pire od rajčice, jabučni ocat i dinstajte dok teletina neomekša do kraja. Vratite meso u dinstano povrće, posolite, popaprite pa dodajte još povrtnog temeljca. Nakon nekoliko minuta dodajte i narezani svježi kupus. Dinstajte na laganoj vatri dok kupus malo ne omekša dodajući po potrebi povrtnog temeljca. Kada kupus omekša do pola, ulijte i pire od rajčice skupa sa žlicom jabučnog octa pa sve dinstajte na laganoj vatri dok kupus ne bude kuhan, a teletina ne omekša do kraja.