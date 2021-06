CHEESECAKE S VOĆEM BEZ PEČENJA: Svi će vas pitati za recept! Pet minuta posla, a ukućani će poludjeti od slasti i osvježenja!

Polako nam stižu ljetne vrućine iako će lipanj baš kao i svibanj biti promjenjiv. S obzirom na to, osvježavajući kolači s voćem odličan su izbor za osladiti se, pa je tako ovaj Cheesacake sa ReciPeci odličan izbor. Povrh toga, ne peče se pa je i to dodatan plus. Ne morate zagrijavati pećnicu te gubiti vlastitu energiju dok bi najradije odmarali.

Cheescake je uglavno nepogrešiv odabir i vole ga više manje svi. Nije ga teško ni pripraviti, a varijanti ove slastice su mnogobrojne.

Ovo je opcija bez pečenja.

Sastojci

Potrebno:

Za podlogu: 200 g pettit beure keksa + 100 g maslaca ili margarina

Za kremu: 500 dag krem sira (ili bijelog kravljeg sira), 250 ml vrhnja za šlag, 100 g bijele čokolade, 4 žlice šećera, 1 vanilin šećer ili aroma vanilije

Za voćni preljev: staklenka kompota od višanja + 5 žlica šećera + 5 čajnih žličica gustina

Postupak i priprema

Za podlogu samljeti kekse i pomiješati ih sa rastopljenim margarinom ili maslacem. U okrugli kalup za tortu (24 cm promjera ili manji) prstima i dlanovima dobro natiskati podlogu. Ostaviti u hladnjaku da se stisne dok se priprema krema.

Mikserom izraditi sir sa šećerom i otopljenom bijelom čokoladom. Čokoladu je najjednostavnije otopiti i baratati s njom ako ju stavite u plastičnu vrećicu za zamrzavanje i potopite na nekoliko minuta u vruću vodu. Tada jednostavno odrežete vrh vrećice pri dnu i istiskate čokoladu na željeno mjesto.

Za voćni preljev staviti u posudu ocijeđene višnje sa šećerom pa ih zakuhati sa 200 ml soka od višanja. Gustin razmutiti sa 100 ml soka i ukuhati u kipuće višnje. Kuhati dok se ne zgusne i ne postane jednolično crveno. Uz miješanje kratko prohladiti.

Preko ohlađene podloge premazati sirnu kremu a preko nje voćni preljev. Ostaviti sve skupa da se dobro rashladi. Pažljivo skinuti obruč kalupa i poslužiti rezano na deblje šnite. Dobar tek!