POPULARNA STARINSKA SLASTICA: Slavonka otkrila tajnu savršene Medene pite!

Autor: Dnevno

Slavonija, zemlja bogata i plodna, puna lijepih običaja koje i danas održavaju mlade generacije.

Prefini kolači su nešto bez čega ne može proći gotovo nijedno slavonsko krštenje, zaruke, vjenčanje i bilo koja druga prigoda ili blagdan. Kolači poput Ružinih kocki, Štanglica od oraha, Orah prutića, Oraha, Davidovih rolnica, Sestrica, Mađarice, Bijele pite, i naravno – Medene pite, deserti su čiju izvedbu iskusne Slavonke međusobno pomno uspoređuju.

Slavonka ponosna upravo na svoje kolače, podijelila je na internetu tajnu svoje Medene pite, a njen recept postao je hit među ženama koje ga naveliko hvale.

Uz to otkrila je i jedan detalj zbog čega vaša Medena pita nije imala okus kao ona sa slavonskog vjenčanja na kojemu ste bili! Naime, kako otkriva ponosna vlasnica starinskog recepta, u novije vrijeme u Medenu pitu mnogi dodaju vanilin šećer, no ona kaže kako to nije dio izvornog recepta.

Tijesto:

1 jaje

50gr maslaca (30g masti)

4 žlice meda

3 žlice mlijeka

1 žličica sode bikarbone

150gr šećera

450gr brašna

Nadjev:

500ml mlijeka

5 žlice griza

200gr šećera

200gr maslaca

1 limun-narendana korica

Na sasvim niskoj temperaturi kuhati: med,maslac ili mast, mlijeko, šećer, da se sve otopi.

Dodati sodu bikarbonu i dobro paziti jer će se zapjeniti ali polako uz miješanje pjena će nestajati.

Kuhati sve dok pjena ne nestane, zatim maknuti sa Šporeta i sipati brašno, brzo miješati kuhačom da se formira tijesto.

Dobiveno tijesto podijeliti na nekoliko dijelova, zavisi koliko ste vješti za razvijanje kora. Gospođa Slavonka navodi kako ona koru dijeli na 3 do 4 dijela

Svaki ponaosob peći na poleđini pleha ( pripazite, što je kora duža i šira, to je na kraju pita tanja)

Skuhati griz u mlijeku sa šećerom dok se ne dobije gusti krem.

Ostaviti da se prohladi, zatim narendati limunove korice i dodati maslac.

Ovim nadjevom filovati kore.