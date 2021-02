DUNAVSKI VALOVI: Vrhunski kolač iz bakine kuharice neodoljivog bogatog okusa čokolade, vanilije i osvježavajućih višanja

Autor: Dnevno

Dunavski valovi jedan su od onih jednostavnih starinskih kolača kojima gotovo nitko ne može odoljeti. Ovaj vrhunski kolač ima neodoljiv, bogat okus čokolade, vanilije i osvježavajućih višanja.

Kolač izgleda predivno, no ne brinite se, iako na prvu izgleda kao da je kompliciran za pripremu, izrazito je jednostavan, a možda najteže u njemu je napraviti glazuru i to početnicima koji rade jednu grešku, a to je prejaka temperatura na kojoj ju spravljaju.

Sastojci

200 g šećera

200 g margarina ili maslaca

5 jaja

300 g brašna, pola oštro pola glatko

1 vanilin šećer

10 g praška za pecivo

4 žlice tople vode

2 žlice kakaa

1 žlica vode

500 g očišćenih višanja

Krema









700 ml mlijeka

120 g. šećera

2 pudinga od vanilije

1 žlica gustina

2 vanilin šećera

200 g margarina ili maslaca

Glazura

100 g čokolade

2 žlice šećera

2 žlice vode

1 žlica ulja

50 g margarin









Napomena

Svi sastojci trebaju biti sobne temperature

Priprema

U 100150 ml mlijeka umiješajte gustin i puding s malo šećera, a ostatak mlijeka i šećera stavite u lonac i zagrijte dok zakipi. U kipuće mlijeko polako sipajte puding, kuhajte nekoliko minuta. Gotov puding ulijte u drugu posudu, pokrijte folijom i pustite neka se ohladi.









Dok se krema hladi, pripremite tijesto. Razradite margarin, dodajte šećer. Umiješajte jaja i dodaje u margarin. Sve dobro sjedinite.

Brašno dodajte prašak za pevico, te postepeno dodajte u smjesu jaja i margarina. Kad ste dobro umijesili, dodajte par žlice vode i dobro izmiješajte.

Trećinu smjese odvojite i u nju dodajte kakao i žlicu vode i sve dobro sjedinite.

Uzmite lim, pouljite i pobrašnite, stavite svijetlu smjesu, pa na nju tamnu. Raporedite dobro procijeđene višnje po smjesi i žlicom lagano utisnite u tamnu smjesu.

Kolač stavite u zagrijanu pećnicu i pecite na 180 stupnjeva oko 30-35 minuta.

Hladnu kremu razradite miksesom i u nju dodajte maslac izrezan na listiće, te sve dobro sjedinite.

Kad se kolač ispeče i ohladi dodajte na njega kremu i prelijte glazurom.

Glazura: U manji lončić na laganoj vatri umiješajte vodu, ulje, šećer i izlomljenu čokoladu. Miješajte dok ne postane glatko i sjajno ( ne dozvolite da zakipi). Maknite s vatre i dodajte margarin i potom odmah prelijte preko kreme.