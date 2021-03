Burger King proširio ponudu: Nove nuggetse morate probati, sastav će vas iznenaditi!

Autor: D.D.

Svi ljubitelji kraljevskog okusa koji svoje omiljene menije naručuju u Burger King restoranima ili putem dostavnih kanala sada mogu uživati u novoj ponudi ukusnih, bezmesnih medaljona. 0% mesa, 100% okusa!

Nula piletine, ali 100% ukusni: predstavljanjem Plant-based nuggetsa, BURGER KING® nastavlja uspješnu suradnju s tvrtkom The Vegetarian Butcher i na hrvatsko tržište donosi novu, svježu i hrskavu alternativu mesu. Uz Rebel WHOPPER®, burger s pljeskavicom biljnog podrijetla koji je prije dvije godine predstavljen na tržištu, sada je na menije stigla alternativa paniranim pilećim medaljonima – KING nuggetsima. Ovaj novitet u ponudi Burger Kingov je odgovor na rastuću potražnju gostiju na takvu vrstu proizvoda i na sve prisutniji trend svjesne prehrane.

Izgledaju poput originala i okusa su poput originala, ali dolaze bez piletine: okus novih Burger King bezmesnih medaljona ni na koji način ne zaostaju za originalom, a gostima nude ukusnu alternativu pilećim medaljonima. Pritom omotani u tipične zlatne prhke mrvice od prženog tijesta, nježni nuggetsi na bazi soje predstavljaju posebno hrskavi doživljaj okusa.

Ovim novim proizvodom na biljnoj bazi, gosti sada imaju još više mogućnosti: nuggetsi ili WHOPPER® s mesom ili bez mesa, ovisno o njihovoj želji i principu “na tvoj način”.

A u skladu s rastućom potražnjom gostiju i s ciljevima i planovima internacionalnih franšiza, hrvatski Burger King restorani nastavit će širiti ponudu kraljevski ukusnih Burger King sendviča i proizvoda bez mesa.

Ukoliko ih želite probati, svi ljubitelji BURGER KING® okusa koji do 18. ožujka obave narudžbu putem Pauza servisa dobivaju gratis 3 komada Plant-based nuggetsa te ostvaruju 20% popusta na sve kombinacije Plant-based nuggetsa – zasebno ili u meniju.









Preuzmite besplatnu Pauza.hr aplikaciju i pronađite svoj Burger King u Zagrebu (City Center One East) i Splitu (City Center One Split i Mall of Split).

Burger King i the Vegeterian Butcher, partnerske tvrtke na ovom projektu, vrlo su zadovoljne zbog obnovljene suradnje. Hugo Verkuil, izvršni direktor tvrtke The Vegetarian Butcher, rekao je: „Radujemo se proširenju suradnje s kolegama iz BURGER KINGA®; zajedno smo stvorili proizvod za koji smo sigurni da će se svidjeti gostima. Medaljoni su iznutra mekani i sočni, izvana hrskavi i zlatni, a predstavljaju ukusnu biljnu alternativu za sve ljubitelje mesa koji žele smanjiti konzumaciju mesa.”

“Kako bismo gostima ponudili vrlo poseban doživljaj okusa, BURGER KING® je intenzivno radio na razvoju proizvoda i stekao snažnog partnera u tvrtci The Vegetarian Butcher koja zastupa iste standarde kvalitete kao BURGER KING®. S Plant-based nuggetsima nastavljamo širiti ponudu biljnih alternativa na tržištu., rekli su iz Burger Kinga.