BRZ, SOČAN, MIRISAN, MEKAN, JEFTIN! Stavite sve u jednu zdjelu, izmiksajte i gotovo! Jest ćete ga još toplog iz pećnice!

Autor: Dnevno

Obožavamo kolače koji su sočni, mirisni i mekani, a jednostavni za napraviti i ono najbitnije – za pranje nam ostaje samo jedna zdjela!

Neki ga zovu samo običan vanila kolač, neki ‘dan i noć'( jer u smjesu možete umiješati i malo kakaa da ga prošarate), a danas ga se mnogi prisjećaju kao omiljenog kolača iz djetinjstva kojega su jeli za doručak uz bijelu kavu.

Brzo požurite napraviti ovaj fanstastičan kolač s šest glavnih odlika – mekan, sočan, mirisan, jeftin, brz, jednostavan – potrebna smao jedna zdjela!

Sastojci:

140g brašna

140g šećera

80ml ulja

80ml jogurta

2 jaja

1,5 male žličice praška za pecivo

puter

1 vanilin šećer

Priprema:

Kao što smo već napomenuli, sve sastojke pomiješajte u jednoj zdjeli, pa izlijte u pleh koje ste prethodno obložili pek papirom. Pecite ga 30 minuta na 170 stupnjeva.

Za kraj pospite ga šećerom u prahu i to je to! Slobodno kušajte ovaj divan kolač još dok je topao i ne igrajte se previše stiskanjem istog ( da znamo da to radite, svi smo oduševljeni njegovom mekoćom i svi ga volimo stiskati među prstima, zato i nosi nadimak ‘Spužvica’)!