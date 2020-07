BRONHI KOCKE: Prepustite se kremastom osvježavajućem okusu umotanom u meki biskvit! Imamo detaljne upute – jer znamo koliko znače!

Autor: Dnevno

Poželjeli ste se malo ‘vratiti u djetinjstvo’ i uživati u dekadentnoj i nježnoj dječjoj radosti? Ovaj kolač iziskuje vašu pažnju i nježnost, ali dati će vam upravo ono što vam treba – neopisivu radost!

Donosimo upute za BRONHI KOCKE, s malo izmijenjenim originalnim receptom, ali od poznate kreatorice kulinarskih čuda Nataše Pralice, koja uvijek iznenadi opisom deserta( uvijek pogodi ‘u sridu’), ali i izrazito detaljnim uputama. Modifikacije koje unosi u originalne recepte, upravo su one sitne tajne koje ponekad ‘ispustimo’ kad dijelimo ‘originalni recept’, pa se kasnije čudimo kako susjedi kolač uspije tako savršeno, a naš se ni ne stisne kako se spada, a upravo te ‘sitnice’ ono su što desert čini posebnim, zato vam donosimo prave detalje – jer svi znamo koliko oni znače!

Par ‘sitnica’ odmah na početku:

U originalnom receptu, navodi se kako je dobro ovaj kolač raditi u paru s kremšnitama, kako bi potrošili preostala friška jaja, a foru sa kuhanjem bombona možete iskoristiti sa bilo kojim karamelama ako ne volite Bronhi, npr. Werther’s Original.

Konzistencija, okus i ‘šmek’ kolača su totalno drugačiji! Biskviti su meki i sočni, kremica ih fino nadopunjuje… A kako rezati kolač? To je ‘piece of cak’e cijele ove slatke priče! Samo treba imati nježnu ruku i ravnomjerno zagladiti smjese (bilo biskvitne, bilo same kreme) i nadalje sve ide kao po loju oštrim nožem uronjenim u vrelu vodu.

SASTOJCI

KORE (RAČUNAJTE 3 OVAKVE SMJESE):

4 bjelanjka veća

prstohvat soli

100 gr šećera

45 gr oštrog brašna

30 gr gustina

1 žličica praška za pecivo

1 žličica octa

1 žlica ruma

80 ml ulja

Za treću kakao koru oduzeti 10 gr gustina i dodati 30 gr kakaa i 2 žlice ruma

BRONHI KREMA:

1 l mlijeka

100 gr bijele čokolade

200 gr Bronhi bombona

2 vanilin šećera

100 gr oštrog brašna

100 gr gustina

150 gr omekšalog maslaca

300 ml slatkog vrhnja

4 listića želatine

70 gr čokolade za kuhanje

ČOKO GLAZURA ZA BIJELE KORE:

170 gr čokolade za kuhanje

70 gr maslaca

3 žlice ulja

ZAVRŠNA ČOKO GLAZURA:

230 gr čokolade za kuhanje

9 žlica ulja

2 žlice meda

PRIPREMA BRONHI KREME

1. Započnite sa bronhi kremom da bi se hladila dok pripremate ostalo.

2. Od mlijeka odvojite sa strane 200 ml, a ostatak mlijeka stavite ugrijati sa bronhi bombonima, bijelom čokoladom i vanilin šećerom.

3. Miješajte dok se sastojci ne istope.

4. Ukuhajte ostatak mlijeka kojeg ste prethodno razmutili pjenjačom sa brašnom i gustinom.

5. Nakon što ste dobili gustu kremu, prebacite u drugu posudu i prekrijte površinu prozirnom folijom koju lagano pritisnete.

6. Ostavite da se dobro ohladi.

7. Nakon hlađenja izmiksajte kremu.

8. Dodajte izrađeni maslac, sjedinite.

9. Dodajte izmućeno slatko vrhnje u čvrsti snijeg, sjedinite.

10. Želatinu pripremite kako piše na vrećici i otopite u lončiću, preporučujem da vatru smanjite na minimum i lončić još podignete iznad držeći u zraku i mješajući, kada se istopi odmah ulijte u kremu i izmiksajte.

11. Kremu podijelite u tri jednake zdjelice.

12. U jednu zdjelicu umiksajte istopljenu čokoladu.

3 TANKE KORE

1. Dok se krema hladi nastavite pripremati kore.

2. Tepsiju obložite sa masnim papirom, možete koristiti onu od rerne, moja je promjera 33X33 cm.

3. Bjelanjke izradite u čvrsti snijeg, dodajte prstohvat soli.

4. Postepeno dodajte šećer i miksajte dok ne postane još čvršći.

5. Brašno, gustin i prašak za pecivo zajedno prosijte dva puta.

6. Dodajte u bjelanjke i izmješajte sa pjenjačom dok se ne sjedini.

7. Na kraju laganim mlazom ulijte ulje, ocat i rum i kuhačom lagano izmješajte.

8. Odmah razmažite po masnom papiru.

9. Staviti peći na 150 stupnjeva 20-25 minuta, paziti da ostanu svijetle.

10. Ponovite postupak sa još jednom bijelom korom.

11. U treću koru dodajte kakao prosijan sa ostalim praškastim sastojcima (obratite pažnju na količinu sastojaka navedenih u sastojcima)

12. Postupak pripreme tamne je isti kao ko kod bijele kore.

13. Sa obije bijele kore skinite masni papir i jednu stavite na tacnu za slaganje, a drugu možete na drugi masni papir na okrenutu tepsiju.

14. Zatim istopite čokoladnu glazuru za premaz na pari.

15. Prelijte preko obije bijele kore.

16. Ostavite da se ohladi i očvrsne (možete kratko staviti u zamrzivač).

KAKO SLAGATI BRONHI KOCKE

1. Mažite bijelu kremu na bijeli biskvit.

2. Lagano na to stavite i pritisnite tamni biskvit.

3. Premažite tamnom kremom.

4. S obje ruke zahvatite bijelu koru s čokoladnom glazurom, stavite je na kolač i lagano pritisnite dlanovima.

5. Premažite ostatkom bijele kreme.

6. Stavite u hladnjak preko noći da se ohladi.

7. Slijedeći dan premažite završnom čoko glazurom.

ZAVRŠNA ČOKO GLAZURA

1. Čokoladu, ulje i med istopite na pari.

2. Prelijte preko kolača.

3. Brzo razmažite i protresite tacnu, možete par puta lupiti tacnom od stol da se glazura fino raširi.

4. Vratite bronhi kocke u frižider da se glazura stisne.

Detaljnije možete pogledati na ovom LINKU, gdje se nalaze upute s fotografijama svakog pojedinog koraka!