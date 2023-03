‘KUĆANICA IZ SNOVA’ Muž odlučuje o svemu, a nju to napaljuje: ‘Uvijek sam dostupna za potrebe svog supruga i volim to’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Monica Huldt je 37-godišnja domaćica i Instagram model koja slijedi takozvana “tradwife” načela, što znači da je svoj život posvetila tome da svog supruga Johna (39) učini sretnim.

U intervjuu za emisiju Prime Videa “Love Don’t Judge“, Monica je opisala jedan svoj tipičan dan u kojem uživa kuhajući Johnu, čisteći kuću i u vježbanju, prenosi NY Post. koji se uvelike razlikuje od dojma koji ostavlja njen Instagram profil.



“Voli da se lijepo odijevam i kod kuće”

John odlučuje o mnogim stvarima pa i o tome što će Monica odjenuti. “John voli da se lijepo odijevam i kod kuće, seksi-sportski, i ne voli da sam doma našminkana”, kaže Amerikanka porijeklom Šveđanka i otkriva da joj njen partner bira svu odjeću, ali i da voli kad joj daje jasne upute.









“Kada zadovoljim njegove želje, on je sretan, a to čini mene sretnom”, objasnila je.

Iako John od supruge dobiva puno toga što bi htjeli neki drugi muškarci, zbog čega Monicu nazivaju ‘kućanicom iz snova’ i ‘snom svakog muškarca’, Monica Johnu nije dovoljna te uredno ima seksualne odnose s drugim ženama. No, Monicu ni to ne smeta, dok god to njenog supruga čini sretnim. “Da, on se seksa i s drugim ženama, no to je stvarno mali dio naše veze”, tvrdi Monica.

“Alfa mužjak to radi sa svim dostupnim ženkama”

“Pogledajte kako to rade svi drugi sisavci; obično alfa mužjak to radi sa svim dostupnim ženkama”, objasnio je John, dodajući da seks s drugima njihov brak čini “opuštenijim”.

Monica i John otkrili su kakve uloge imaju tijekom seksualnog odnosa, a i tu se pokazalo da je John dominantan, što se Monici posebno sviđa.

“Sviđa mi se kada muškarac preuzme kontrolu i uzme što želi”, rekla je. “Uvijek sam dostupna za potrebe svog supruga i volim to. To i mene napaljuje i nemam nikakvih problema s tim”, objasnila je Monica koja vjeruje da bi mnoge veze bile sretnije kada bi više žena razmišljalo poput nje te da bi bilo manje razvoda, a ljudi sretniji.