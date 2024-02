Ksenija Urličić za dlaku izbjegla moždani udar: Iznenađujući simptomi opake bolesti

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Voditeljica Ksenija Urličić s pravom uživa status legende na hrvatskim ekranima. Ova doajenka Hrvatske radiotelevizije tijekom godina ostvarila je karijeru o kakvoj mnogi mogu samo sanjati. Ove godine sudjelovala je i u projektu Dan crvenih haljina, za što je imala i više nego dobar osobni razlog.

Naime, prošle godine doživjela je stanje koje se zove TIA, što označava upozoravajući mini-moždani udar. Nakon toga je završila na operaciji bez koje je danas ne bi ni bilo, a sada se tih traumatičnih trenutaka prisjetila za domaće medije. Tijekom gostovanja u emisiji Zdravlje na kvadrat komentirala je i neke svoje životne navike.

“Znate, ja sam vam od onih osoba za koje se može reći – ako je sreća u zadnji trenutak izbjeći nesreću, onda sam vam ja vrlo sretna osoba, jer se meni puno, puno puta dogodilo u mom životu da sam u zadnji trenutak izbjegla ono najgore”, izjavila je, dodajući kako joj glazba pruža veliku utjehu. Osvrnula se, dakako, i na svoje zdravlje.

Neka se prošla godina ne ponovi

“Zdravlje mi je sad relativno dobro obzirom na moju dob koja je već vrlo visoka. Ja sam u onoj zadnjoj, najzadnjijoj fazi života. Naime, ova prošla godina, ja uvijek kažem ne ponovila se. Imala sam vrlo nezgodnih situacija. U zadnji trenutak sam izbjegla moždani udar”, istaknula je televizijska legenda.

"Ja sam iz čistog zdravlja najedanput se našla hospitalizirana, na hitnoj operaciji. Ja sam upravo u toku javno zdravstveno preventivne akcije, preventive moždanog udara u žena. Dakle, taj moždani udar uglavnom napada žene. Kažem tihi ubojica. Vi mislite da vam je sve uredu i najedanput se nađete u toj situaciji", dodala je Ksenija.









Moždani udar nije jedina medicinska nevolja koja ju je snašla prošle godine. Naime, tijekom rada u vrtu doživjela je nezgodan pad koji je rezultirao frakturom kralješka. Nakon par mjeseci potpuno se oporavila, a sa svoje 83 godine i dalje se dobro drži. S obzirom na dob nisu isključeni daljnje komplikacije, no sigurno je kako se Ksenija neće samo tako predati.

Što HZJZ kaže o moždanom udaru?

Moždani udar, kao i ukupne kardiovaskularne bolesti (KVB) kod žena, doživjele su poseban interes tek u posljednjih desetak godina. Ranija su znanstvena istraživanja obuhvaćala uglavnom mušku populaciju, a danas znamo da moždani udar i KVB kod žena imaju svoje specifičnosti, te znatno veći broj žena nego muškaraca umire od moždanog udara i KVB. Nažalost, rizik za moždani udar i KVB kod žena još je uvijek podcijenjen, smatrajući da su žene zaštićene hormonskim statusom. Međutim, žene imaju niži rizik samo u fertilnoj dobi od moždanog udara i KVB, a nastupom menopauze, rizik se izjednačava rizikom u muškaraca. Isto tako, simptomatologija moždanog udara i KVB u žena ima svoje osobitosti, tako da često bolest nije pravovremeno prepoznata i adekvatno liječena.

Što je moždani udar?

Moždani udar (cerebrovaskularni inzult, apopleksija, kap) označava naglo nastali neurološki poremećaj uzrokovan poremećajem moždane cirkulacije zbog čega dolazi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima. Nedostatak kisika i hranjivih tvari uzrokuje oštećenje i odumiranje živčanih stanica što ima za posljedicu oštećenje mozga i gubitak funkcija koje taj dio mozga kontrolira. Moždani udar može biti posljedica začepljenja arterije koja opskrbljuje mozak krvlju, što se naziva ishemijski moždani udar ili infarkt mozga, koji je i najčešći. Ali, može nastati i zbog puknuća krvne žile u mozgu kada dolazi do izljeva krvi u mozak, odnosno do hemoragijskog moždanog udara.









Čimbenici rizika za moždani udar

Čimbenici rizika na koje možemo utjecati (mijenjati ih, kontrolirati i liječiti): pušenje, nepravilna prehrana, tjelesna neaktivnost, pretilost, povećana konzumacija alkohola, visoki krvni tlak, povišeni kolesterol, šećerna bolest, bolesti srca (osobito fibrilacija atrija), tranzitorna ishemijska ataka (TIA).

Čimbenici na koje ne možemo utjecati: životna dob, spol, obiteljska sklonost.

Specifični čimbenici rizika za moždani udar kod žena:

• Oralni kontraceptivi – tablete za kontracepciju s vremenom su postale mnogo sigurnije, ali žene koje već imaju rizik od moždanog udara trebaju poduzeti dodatne mjere opreza.

• Trudnoća – rizik od moždanog udara u trudnica iznosi 21 na 100 000, s najvećim rizikom od moždanog udara u trećem tromjesečju i nakon porođaja. Trudnice s visokim krvnim tlakom trebaju se liječiti lijekovima i pažljivo nadzirati.

• Preeklampsija – visoki krvni tlak koji se razvija tijekom trudnoće. Preeklampsija udvostručuje rizik od moždanog udara kasnije u životu.

• Korištenje hormonske nadomjesne terapije.

• Migrene s aurom – migrene sa aurom povezane su s ishemijskim moždanim udarom kod mlađih žena, osobito ako puše ili koriste oralne kontraceptive.

Žene i muškarci koji imaju moždani udar često imaju sličan skup simptoma, ali žene češće imaju atipične, nejasne simptome.

Najčešći simptomi moždanog udara nastaju iznenada:

• Iznenadna utrnulost, slabost ili oduzetost ruke, noge ili lica, osobito ako je zahvaćena samo jedna strana tijela

• Iznenadne smetnje govora – otežano razumijevanje, izgovaranje ili gubitak govora

• Iznenadne smetnje vida – naglo zamagljenje ili gubitak vida,

• Iznenadne smetnje u hodu, nesigurnost i zanošenje u hodu, gubitak ravnoteže, vrtoglavice

• Iznenadna jaka glavobolja, može biti praćena mučninom i povraćanjem

Specifični simptomi moždanog udara koji su prisutni kod žena razlikuju se od uobičajenih, te upravo zbog toga stvaraju problem, jer često nisu prepoznati kao simptom moždanog udara, a liječenje je često odgođeno.

Specifični simptomi moždanog udara kod žena:

• Gubitak svijesti ili nesvjestica

• Opća slabost

• Poteškoće ili kratkoća daha

• Zbunjenost, nereagiranje ili dezorijentacija

• Nagla promjena ponašanja

• Uzrujanost

• Halucinacije

• Mučnina ili povraćanje

· Bol

• Štucanje