Krznarić otkrio kako je nastao Kićin najveći hit: ‘Jedne večeri sam se s Cetinskim vraćao kući’

Autor: Barbara Grgić

Legenda Slavonije, glazbenik Krunoslav Kićo Slabinac, preminuo je prije tri godine, no njegove pjesme slušat će se još desetljećima. Njegova je smrt pogodila njegove brojne prijatelje, kolege i fanove. Teško je pala i Željku Krznariću, autoru jedne od najljepših Kićinih pjesama, “Otišo je otac moj polako”.

“Kićo i ja smo se puno družili i radili zajedno i on mi je, otprilike dvije godine prije nastanka pjesme, rekao da bi htio pjesmu za oca. Otprilike u to vrijeme je njemu umro otac, moj je tad još bio živ. Kako smo stalno radili i on i ja, nisam nikako imao vremena napisati tu pjesmu”, prisjeća se Krznarić.

Pjesma je nastala u jednoj večeri

Nakon dugog odlaganja, otkrio je, pjesma je nastala u jednoj večeri.

“Taman sam se vratio s Eurovizije, gdje sam bio s Cetinskim kao autor pjesme ‘Nek ti bude ljubav sva’. Vratili smo se u nedjelju prijepodne, a popodne smo gostovali u tadašnjoj emisiji ‘Sedma noć’. Tijekom gostovanja zove me Kićo i pita je li gotova pjesma, da on mora u utorak u studio, a mora još napisati glazbu. Tad sam sjeo i napisao pjesmu, a tekst gotovo nimalo nismo mijenjali. Kićo mi se javio te večeri da je glazba gotova. Tekst ga je potaknuo da tako odmah završi pjesmu”, ispričao nam je.

‘Otišao je s mirisima jutra’

Istaknuo je da u pjesmi nakon Kićine smrti vidi simboliku. “I Kićo je preminuo ujutro, otišao je s mirisima jutra. Zanimljivo je da je pjesma postala evergrin, svevremenska, a nikad nije dobila Porina, nije bila ni u izboru. Ne znam tko je krivac tome, ali meni je to čudno. Dugo nije imala ni spot, snimljen je tek prije pet, šest godina, a pjesma je nastala još 1994. Spot je napravio naš prijatelj Alen Kocić u jednom selu kraj Nove Gradiške”, ispričao je te dodao kako mu je obrada pjesme u izvedbi Policijske klape Sv. Mihovil najdraža od svih.