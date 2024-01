Kruži bombastičan komentar Vedrane Rudan o Severini: ‘Ona je idealna meta za državu’

Autor: B.G.

Nakon što je u javnost izašla informacija kako hrvatska pjevačica Severina i srpski poduzetnik Milan Popović više neće imati skrbništvo ‘po pola’ nad maloljetnim sinom te se isto vraća ocu, brojni Hrvati izrazili su svoje nezadovoljstvo putem društvenih mreža te pjevačici poslali poruke podrške. Među onima koje je odluka Vrhovnog suda u Zagrebu naljutila bili su Pamela Ramljak, Adrian De Vrgna, Marijana Batinić, Ella Dvornik, Emina Jahović, Milica Todorović, Sonja Dvornik, Silvia Dvornik, Nataša Bekvalac, Karmela Vukov Colić, Doris Dragović, Blanka Vlašić, Ecija Ojdanić i Nina Badrić.

Brojni su se nakon ove sramotne presude prisjetili komentara riječke spisateljice i književnice Vedrane Rudan, a upravo je njeno gostovanje “prikvačila” i Severina na svom Instagram profilu kao prvu objavu koju svi vide kada otvore njen profil, koji u ovom trenutku prati 1.3 milijuna ljudi.

Naime, gostujući u emisiji “Jutro na Prvoj”, spisateljica Vedrana Rudan dotaknula intervjua naslovljenog “Brižni otac Milan i njegova mreža” u kojem je Severina Vučković detaljno opisala bizarnu, na trenutke i nevjerojatnu bitku za skrbništvo nad devetogodišnjim sinom koju vodi s bivšim partnerom.

‘Treba silovati Severinu’

“Severina je najmoćnija žena u povijesti Hrvatske, zemlji koja postoji od 1991., ako se ne varam. Ona je najmoćnija žena, definitivno, najpoznatija, ona se ukazuje, ona se ne pokazuje. Ona je ona. Ona je Severina, nema prezime”, započela je Rudan.

“E, ona je idealna meta za državu. Treba silovati Severinu. I onda šalješ poruku svim ostalim ženama… Ako država Hrvatska siluje Severinu, a silovala ju je kroz sudove, kroz sudske odluke, kroz moć koju su na njoj iživljavali hrvatski mužjaci… Ja uopće ne zamjeram njenom bivšem parneru ništa, on ima pravo da se bori svim oružjima jer znamo kakvi su mužjaci. Ali država Hrvatska je nama ženama koje nismo Severina poslala poruku. Budete li se bunile, budite li tražile pravdu, budete li mislile da ćete se izboriti bilo za šta, proći ćete kao Severina – ukrast ćemo vam dijete i to na kratak rok koji će trajati za početak dvije godine”, izjavila je spisateljica.

‘Budite budale, budite tiho jer ćete biti Severina’

“Ne postoji država u svijetu, ja mislim, koja će državljanki svoje zemlje uzeti dijete, a pritom je ta žena normalna majka i nije nikakva ne znam što, i dat ga partneru, to se ne radi, to je nepristojno. Međutim, oni su nama poslali poruku, čuvajte se, budite dobre, budite ovce, budite budale, budite tiho jer ćete biti Severina”, smatra Rudan.

“Severina je nadnaravno hrabra, ona je sad dala jedan intervju gdje nabraja mužjake koji su joj zagorčali život, i to je nevjerojatna hrabrost, ona je sve naše kriminalce, zagrebačke vrhunske kriminalce koji drmaju državom i Zagrebom spomenula kao ljude koji su joj ukrali dijete”, hvali je spisateljica.









“I u to društvo je uvalila Porfirija koji je dio tog društva. Severina ga je prozvala jer je pokrstio dijete bez njezine suglasnosti, što je zločin. Ne prostakluk, nego zločin. To je u hrvatskoj povijesti imalo svoje ime kad je to netko drugi radio”, rekla je Rudan i dodala da je voditeljicu, zbog svog iskrenog načina razgovaranja, možda “uvalila u probleme”.

‘Samo bi moja mater bila gora od nje, a nju držim na lancu’

Severina je ubrzo objavila Vedranine riječi, te joj uputila brojne riječi hvale: “Ne znam čime sam zaslužila njenu ljubav i zaštitu koju mi uvijek pruža. Ne znamo se, ali se volimo. Oduvijek sam je voljela, jer joj nitko nije mogao parirati u razgovoru. I ganuta sam i smijem se. Samo moja mater bi bila ‘gora’ od nje. Mater držim ‘na lancu’ već devet godina. Umjesto moje matere, naših matera, govori Vedrana. Stvarno volim što sam voljena od Vedrane”, napisala je.

‘Sve je istina’, ‘Bravo Vedrana’, ‘Svaka joj je na mjestu, od prve do zadnje’, ‘Ne daj se Severina, ne daj se’, ‘Svaka čast Vedrani, ne daj se Severina’, samo su neki od komentara ispod spomenutog videa.