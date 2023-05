KRUNIDBA KRALJA CHARLESA III.: Supruga ukrajinskog predsjednika pristigla na krunidbu

U subotu se održava svečana ceremonija krunidbe kralja Charlesa III. i kraljice Camille. Službeni početak ceremonije počinje u 11:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ceremonija kreće procesijom od Buckinghamske palače dok je zadnja lokacija Westminsterska opatija, gdje će se i održati krunidba.

Tijek ceremonije uživo na portalu Dnevno.hr:

10:40 U Westminstersku opatiju pristigla je i Jill Biden, supruga američkog predsjednika

10:30 Na krunidbu kralja Charlesa pristigla je i supruga predsjednika Ukrajine, Olena Zelenska.Srdačno se pozdravila s Akshatom Murthy, suprugom britanskog premijera Rishi Sunaka.

10: 16 Princ George prvi put prisustvuje službenom protokolu u ulozi paža

10:15 Pod visokim sigurnosnim mjerama kralj Charles III. je stigao u Buckinghamsku palaču gdje će se preodjenuti za svečanu ceremoniju

10:10 Na krunidbu je stigao veliki broj slavnih. Među njima su Nick Cave, Lionel Richie i mnogi drugi.

10:00 Ulice Londona

09:50 Dan krunidbe ne prolazi bez incidenata. Prosvjednici protiv monarhije okupili su se na Trafalgar Squareu, u blizini mjesta gdje će proći krunidbena povorka. Viđeni su prosvjednici koji su nosili i majice s natpisom “Ovo nije moj kralj”. Šest pristaša antimonarhističke skupine Republika uhićeno je na putu do mjesta prosvjeda protiv monarhije na Trafalgar Squareu, dok Sky News ima informacije da je među uhićenima i šef grupe Graham Smith. U centru Londona policija je zaustavila prosvjednike koji su pripremili mnoštvo transparenata kojima su željeli poručiti da kralj Charles III. nije njihov kralj. U kamionu koji je zaustavljen nalazile su se stotine transparenata.

Police have arrested the leader of the anti-monarchist group Republic and several others as they made their way to the protest site ahead of King Charles’s coronation 👇

09:25 Westminsterska opatija puni se uzvanicima koji će imati čast prisustvovati krunidbi

9:00 London su preplavile tisuće koje žele pratiti ceremoniju i krunidbe kralja Charlesa III. Mnogi su noć proveli kampirajući

So can we now assume that if we fancy a free night in London sometime we can just put up our tents anywhere?

(If not why not?) pic.twitter.com/qMEoxgLgka

— @elisled2 #FBPE #HopeDiesLast (@elisled2) May 5, 2023