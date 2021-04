‘KRUNA’ SPRDALA PHILIPA: Bio je prikazan kao frustrirani vojvoda koji je krio aferu s balerinom

Autor: Dnevno

Producente Netflixove serije ‘Kruna‘ optuživalo se da iskorištavaju tragediju kraljevske obitelji radi velike financijske dobiti, a prijatelji kraljevske obitelji bili su posebno bijesni jer je princ Philip, ali i ostatak kraljevske obitelji, bio prilično ružno okarakteriziran i to na temelju brojnih teorija zavjera koje desetljećima obavijaju kraljevsku obitelj.

Prijepori između poznate televizijske kuće i kraljevske obitelji skreću pozornost i na ugovor koji su s Netflixom zaključili princ Harry i Meghan Markle. Navodno je posao vrijedan 100 milijuna dolara (75 milijuna funti). Zbog toga su mnogi podigli obrve pitajući se kako to Harry uzima milijune od tvrtke koja stoji iza kontroverzne serije. Upravo je princ Harry bio jedan od rijetkh koji je komentirao ovu seriju izjavivši da je slabo zasnovana na istini.

Ostatak kraljevske obitelji odbijao je komentirati seriju, no The Mail on Sunday pisao je kako su se kraljica i vojvoda od Edinburgha ljutili na njezina prethodna izdanja.

Frustrirani vojvoda

Tako je princ Philip u prvoj sezoni prikazan kao osoba koja se sama sa sobom bori zbog braka s kraljicom Elizabetom, kao da je bio prisiljen oženiti se njome. Prikazan je kao frustrirani vojvoda, koji se nevoljko odrekao mornaričke karijere.

Ta se sezona bavi ranim godinama braka tadašnje princeze Elizabete s otmjenim Philipom Grčkim i to od dana njihova vjenčanja do putovanja na medeni mjesec na Maltu i potom u Keniju, gdje je Elizabeta saznala za očevu smrt.









U seriji, Philip ima niz zahtjeva u vezi s njihovim novim životom, uključujući želju da njihova djeca Charles i Anne zadrže prezime Mountbatten i da obitelj nastavi živjeti u Clarence Houseu, umjesto da se preseli u Buckinghamsku palaču.

Afera s balerinom

Uprizorena je i afera princa Philip s balerinom, kao i to da je ignorirao svoju majku, princezu Alice, kad je došla živjeti u Buckinghamsku palaču 1967. godine. Ni jedno ni drugo nije se dogodilo.









Opsjednutnost slijetanjem na Mjesec

Kasnije je prikazan kao osoba koja se bori s krizom srednjih godina, zbog koje postaje opsjednut slijetanjem na Mjesec 1969. godine.

Nagovaranje Lady Di na razvod

U istoj seriji princ Philip prijeti Diani 1990. godine nakon što je progovorila o napuštanju Charlesa. Uz to Philip je prikazan kao osoba koja ju je nagovarala na razvod. Izvori upućuju kako je riječ o nespretnoj referenci na neutemeljene teorije zavjere da je princ Philip na neki način bio uključen u automobilsku nesreću u Parizu u kojoj je princeza smrtno stradala u kolovozu 1997. Jedan izvor blizak kraljevskoj palači optužuje Netflix za nerazumijevanje činjenice da su ožiljci od razdvajanja Charlesa i Diane još uvijek svježi.

“Ti događaji nisu povijest od prije 100, pa čak ni 50 godina. Bol je još uvijek prisutna i nije prošlo dovoljno vremena. Fikcija postaje privlačnija od činjenica, a dramatizacija ovako bolnih događaja poput raspada braka i uzrujanosti djece vrlo je neosjetljiva”, komentirao je izvor.