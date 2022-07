‘KRIVO GA TRETIRAJU’ Mia Negovetić podržala influencera nakon skandala u Zari: ‘Ne zaslužuje da ga se predstavlja onakvog kakav on nije’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica Mia Negovetić na Instagramu je podržala YouTubera Marca Cuccurina nakon što su mu zaposlenici Zare zabranili da u njihovom dućanu isproba žensku odjeću.

‘Znam Marca jako dugo vremena i jedino što mogu sa sigurnošću tvrditi je da on nikada nema loše namjere prema nikome pa čak i onda kada se njega krivo tretira’, napisala je Mia.

Mlada je pjevačica izjavila da inače ne komentira ovakve teme, ali da se iza ovog skandala, ipak, krije neka viša poruka.





‘Ne lovim se ovakvih tema inače, ali mislim da on zaista ne zaslužuje da ga se predstavlja onakvog kakav on nije, već da se posluša poruka koju je htio poručiti svima (kao što i inače čini u svojim postupcima/situacijama) onima koji se susretnu ili dođu u istu situaciju u kakvoj je bio on’, zaključila je.

Podsjetimo, Zarin zaštitar Marcu nije dopustio da isprobava žensku odjeću u muškoj kabini za presvlačenje. Nakon što je Youtuber otišao do ženske kabine, misleći da će tamo moći isprobati željene komade odjeće, zaštitar ga je opet upozorio da to ne smije raditi. Nakon ‘vozikanja’, Marcu je voditeljica dućana dopustila da žensku odjeću isproba u ženskoj kabini.

‘Pitao sam ju gdje mogu probati, na što me ona u čudu i ispod oka pita: ‘Aha te ženske stvari? Vi to za sebe je l’?’. Odbrusio sam i rekao: ‘Da, želim probati, a očito ne znam gdje.’ I na to je samo rekla: ‘Dobro idite ovdje u ženske svlačionice’, objasnio je Marco.