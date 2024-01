Kriva dijagnoza liječnice našu glumicu je umalo stajala života: ‘Nije to prvi put’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznata hrvatska glumica Ivana Roščić ime je koje neće mnogi odmah prepoznati. A za to postoji dobar razlog – donedavno je zbog oporavka od operacije izbivala sa scene. No nakon gotovo dvije godine otkrila je kako se vraća svojoj velikoj ljubavi, te će ponovno stati na pozornicu u Gavelli u sklopu predstave ‘Deca’.

Ovo joj je prvo novo ostvarenje nakon što je 2022. godine proživjela tragediju. Naime, tijekom kupovanja namirnica za ručak prsnula joj je aneurizma na mozgu. Zbog toga je bila podvrgnuta operaciji koja joj je naposlijetku spasila život, a Ivana se sada za domaće medije prisjetila kako je proživljavala neke od najtežih trenutaka.

“Prvih par mjeseci nakon operacije se nisam osjećala kao da sam u svom tijelu. Morala sam puno spavati, nisam niti dobro hodala, tijelo je naprosto tražilo svoj oporavak. Trenutak kada sam osjetila da mogu iskoračiti nazad u posao, krenula sam prvo sa snimanjem jer je ono na čudan način manje zahtjevno od kazališta”, opisala je glumica za Gloriju.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Roscic (@lunimegumi)









Čovjek si mora dati vremena za oporavak

“Nije to prvi put da sam koristila “usluge” psihoterapije. Išla sam jednom do dva puta tjedno. Tijelo mi je proizvodilo nenormalnu količinu kortizola. Moram reći da jedino što je relevantno jest da si čovjek da vremena u oporavku, bilo koje vrste”, komentirala je, dodajući kako je neko vrijeme imala i intenzivne napadaje panike.









Tog kobnog 16. svibnja prije dvije godine, Ivana je preživjela ono što rijetki ne prežive. Kako kaže, nakon što je kihnula osjetila je stravičnu bol u glavi te se jedva dovukla do najbližeg kafića tražeći pomoć. Trpjela je grčeve, nije imala kontrolu nad rukama i nogama, a uz to je i povraćala. Nevjerojatno, djelatnica hitne pomoći poslala ju je kući, tvrdeći kako su to bili samo napadaji panike.

“Suprug Marko nosio me na rukama jer nisam mogla hodati, i sreća da je bio priseban te zaključio da to nisu napadaji panike nego da mi doista nije dobro i da mi treba pomoć”, pojasnila je. Iako inače o tome nije javno govorila, odlučila je ipak ispričati svoju dramatičnu priču. Kako kaže, bitno je prepoznati simptome, a dodala je i kako vjerojatno ne bi bila tu da su vjerovali dijagnozi prve liječnice.