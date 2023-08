Kristijan Ugrina ugledao svjetlo na kraju tunela: ‘Situacija je takva, ne volim sjediti i kukati’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Ove jeseni na RTL-u se počinje prikazivati nova dramska serija s elementima humora ”San snova” u kojoj se pojavljuju i brojna poznata lica domaće glumačke scene. Među njima je i Kristijan Ugrina, kazališni, televizijski i filmski glumac te voditelj dječjih emisija, koji će utjeloviti nogometnog trenera Felša. Ovo je uloga koja mu je, kaže, odlično sjela, a na ovako velikom setu ne pamti kada je radio.

Ugrina je posljednjih godina, osim glume, radio razne poslove kako bi si osigurao egzistenciju koja mu je bila ugrožena zbog tuđeg duga banci koji mu je, kao jamcu, sjeo na naplatu, a glumac je otkrio da se konačno jednog kredita riješio, ali i da bitka tu ne prestaje.

“Situacija je takva da sam jedan kredit vratio, dok sam za drugi još u procesu. Nisam bio u mogućnosti raditi svoj posao zbog pandemije. Dječje predstave s kojima idem po školama i vrtićima, nismo smjeli u njih niti ući. A ja sam takav tip koji ne voli sjediti i kukati, pogotovo kada imam dvije zdrave ruke, noge i glavu koliko-toliko zdravu. Posla ima, samo treba ‘delati’.





Ugrina ima kćer i sina iz braka s glumicom Ksenijom Marinković. Kći je krenula njegovim stopama, no on tom idejom nije oduševljen.

“Ne znam što bih vam rekao. Budući da je situacija takva kakva je, nisam baš najsretniji zbog toga. Puno sam sretniji sa sinovljevim odabirom, on je programer i mislim da će mu biti lakše kroz život. No, s druge strane, ako je ona u tome sretna i ako je to ispunjava, onda naravno da sam sretan zbog toga. Kćer je isto morala raditi dodatne poslove poput konobarenja, dostave hrane… A da stvar bude gora i najmlađa kćer ide tim putem, baš sada snima seriju, a tek joj je 15 godina” otkrio je glumac koji kaže da kćerima nije davao nikakve glumačke savjete, osim onih koje su same tražile. “Pomogao sam joj kod priprema za prijamni ispit. Ne želim se nametati”, pojasnio je Ugrina.