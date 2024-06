Krenula neugodna šuškanja o najpoznatijem paru iz Gospodina Savršenog: Odao ih jedan potez

Autor: M.TM

Najpoznatiji par iz showa ‘Gospodin Savršeni’, influencerica Hana Rodić i trener Goran Jurenec, upoznali su se 2018. godine, u prvoj sezoni showa, gdje je Goran od mnogih djevojaka izabrao Ivu Runjanin, no ubrzo ju je zamijenio s Hanom.

Proveli smo neko vrijeme zajedno i nekako smo se razišli, oboje nas je napao stvarni život i shvatila sam da bajke imaju rok trajanja. Kad je nešto pravo, onda sve ide glatko i ne postoje prepreke, ali kod nas je očito postojala zapreka, objasnila je Iva.

Nakon showa razvila se velika kemija između njega i Hane. „Nije mi bilo lako kada me nije odabrao, no u međuvremenu smo se čuli, rekla sam sama sebi – zašto ne, možemo probati – i eto, viđamo se i sve to ide nekim dobrim putem. Sretna sam, a nadam se da je i Goran sretan, izjavila je Hana.

Zanimljive poruke

Njihov je odnos imao mnogo uspona i padova te meta mnogih medija, ponajviše zbog razlike u godinama. Ovaj turbulentan par s društvenih je mreža uklonio sve zajedničke fotografije iz perioda kada su bili u vezi.

Oboje su objavili Instagram priču sa zanimljivim porukama, koja je u mnogima pobudila sumnju da je par uistinu prekinuo. Goran je objavio fotografiju puteljka sa zanimljivim opisom te pjesmom koja nosi naziv oznake koju je stavio. – Izazivam te da ideš novim putem u životu – napisao je te dodao oznaku ‘slijedi svoje srce’.

Hana je pak objavila fotografiju na Instagramu na kojoj pozira u izazovnom donjem rublju crne boje uz oznaku ‘slijedi svoj mozak’, dok u pozadini slike svira pjesma srpske pjevačice Ane Nikolić, ‘Bilo je lepo’.









Prekid veze

Ovaj poznati par imao je veoma turbulentnu vezu, te su prekinuli već i 2021. godine, kada je Hana dala naslutiti da se nakon Gorana u njezinom život pojavio drugi muškarac.

Hana je tada vijest potvrdila objavom na Instagramu, pa napisala: “Dragi moji, danas sam stavila točku na odnos s Goranom i vrijeme je da to saznate. Molim vas da mi ne pišete što i kako. Trenutno mi je jako teško zbog svih stvari koje sam saznala”.

Glasine o prekidu njihove veze počele su početkom godine, a sve je eskaliralo u medijima kada je Goran Jurenec otpratio Hanu s Instagrama i izbrisao sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža.