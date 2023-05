KREĆE NOVA TURSKA SERIJA PO ISTINITOJ PRIČI, DONOSIMO DETALJE! Može li ljubav biti rođena na zgarištu snova, dok im sudbinu kroji nemilosrdna tradicija?

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U raskošnoj vili uređenoj u kolonijalnom britanskom stilu živi imućna obitelj u kojoj još uvijek vrijede tradicionalna pravila orijentalnog istoka. Njihov najmlađi član Ferit teži izgradnji života po svom ukusu, dok ga koče strogi obiteljski zahtjevi. Igrom sudbine, sreća mu se možda nasmiješi kad susretnete buntovnu i atraktivnu Sejran, a njegov djed upravo u njezinoj obitelji vidi priliku da obuzda svog samovoljnog unuka. Tako počinje radnja popularne turske serije ‘Zlatni kavez‘ koju će gledatelji od 29. svibnja imati prilike pratiti na Novoj TV.

Iz pera etabliranog turskog scenarista Mehmeta Barisa Gungera na ekrane Nove TV stiže sjajna dramska serija ‘Zlatni kavez’ koja je dosad u Turskoj postigla veliki uspjeh i pridobila brojne obožavatelje. U seriji pratimo obitelj Korhan čiji je član mladi Ferit koji svojim životnim stilom ljuti obitelj, a najviše djeda Halis-agu. Djed ga odluči oženiti djevojkom iz Gaziantepa za koju se Ferit ne želi oženiti, ali ako želi zadržati život na visokoj nozi ne smije odbiti poslušnost djedu. Pronalazak odgovarajuće mladenke posao je Halis-agine najstarije snahe, Ifakat. Iznenađenje koje će se dogoditi u Gaziantepu na prošnji Sune, koja je odabrana kao mladenka za obitelj Korhan, utjecat će i na Sunu i na njezinu sestru Sejran koja će suprotno svojoj volji završiti u braku s Feritom. Sejran nakon svadbe dolazi u Istanbul i pokušava se naviknuti na način života Korhanovih i uklopiti se u novu obitelj. Halis-aga pak ima novi plan za Ferita.

Glavni glumci u seriji su Afra Saracoglu – Sejran Korhan, Merti Ramazan Demir – Ferit Korhan, Gulcin Santircioglu – Ifkat Korhan i Emre Altug – Orhan Korhan.





Sejran je simpatična i puna života. Često je s majkom i sestrama u dućanima kako bi isprobavala haljine, i pri tom bila viđena. Ideja je to njezine majke, jer želi udati nju i sestru. Sejran se pak često izvlači od kupovine i tajno se nalazi sa svojim dečkom te uz to pokušava upisati fakultet kako bi sebi osigurala bolji život od ovog koji ima. No, život za nju ima drugačije planove.

Ferit je sin bogate obitelji i poznat je po svom slobodnom životnom stilu. Njegov djed Halis-aga to želi promijeniti. Feritov stariji brat živi miran obiteljski život sa svojom suprugom i pokušavaju dobiti dijete, odnosno nasljednika, no nažalost ona primi vijest da mora na hitnu operaciju i da neće moći obitelji podariti nasljednika. Sada Halis-aga sve nade polaže u problematičnog Ferita i po pitanju unuka. Ferit koji ima djevojku Pelin u dogovoru sa svojom majkom pristane na dogovoreni brak uz uvjet da mu ona pomogne da nastavi živjeti kao i do sada.

Udovica obitelji Korhan. Izgubila je i supruga i dijete u prometnoj nesreći i to nikada nije preboljela. Njezin svekar, Halis-aga ju je pozicionirao kao vlastelinu u obiteljskoj vili. Upravo je ona ta koja kreće u potragu za nevjestom mladog Ferita ne bi li se obitelj Korhan ponovno vratila u moralnu ravnotežu.