Kraljica traži osobu da joj stavlja fotografije na Instagram: Plaća 266 tisuća kuna!

Autor: Dnevno.hr

Iako su joj 94 godine, kraljica Elizabeta II. odlučila je kako mora imati kvalitetne fotografije na svojim profilima društvenih mreža. Shvatila je koliko su one bitne i kakav utjecaj imaju u današnjem svijetu stoga je odlučila potražiti osobnog pomoćnika. Naime, traži znalca društvenih mreža koji je veliki obožavatelji kraljevske obitelji.

Oglas za posao iz snova objavljen je na službenoj stranici The Royal Household, a natječaj je otvoren do 7. veljače ove godine. Kraljica tako zapošljava voditelja Instagram profila, a za objavu njezinih fotografija i vijesti bit će plaćen oko 30.000 funti, odnosno oko 266 tisuća kuna, piše The Sun. Navode i kako će novi zaposlenik dobivati i bonuse.

Pretpostavlja se tako da će mjesečna plaća biti oko 22.100 kuna. Osoba koju kraljica procjeni kao sposobnom vodit će društvene mreže Buckinghamske palače bit će zadužena za obavještavanje kraljevskog osoblja i održavati 1.200 zaposlenika u toku s događajima u Buckinghamskoj palači. Kraljici bi također bilo idealno kad bi osoba koju će odabrati imala i fakultetsku diplomu.

“Ni jedna dva radna dana neće biti ista. I dok budete informirali druge, imat ćete iznimne prilike za razvoj vlastite karijere. Ovdje ne stojimo mirno; i bit ćete ohrabreni da napravite utjecaj na srce svjetski poznate institucije”, navodi iz palače se u opisu posla.

Novi zaposlenik u palači će boraviti i raditi od ponedjeljka do petka, a imat će 33 dana godišnjeg odmora te plaćen ručak.