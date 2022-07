KRALJICA PROTURJEČNOSTI: Vlatka Pokos godinama priča o primitivnom društvu i vrijeđanju žena, a ženu naziva ‘seljankom’ i ruga joj se zbog najlonki

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U svojim istupima na društvenim mrežama, ali i intervjuima, pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos često ističe koliko je grozan tretman svojedobno imala u hrvatskoj javnosti.

To nije upitno i mnogi se sjećaju mučnog medijskog cirkusa. U jeku brakorazvodne parnice s kontroverznim poduzetnikom Josipom Radeljakom Dikanom secirale su se njezine poruke, haljine, postupci… Bila je tema Dnevnika, raspravljali su o njoj moralni dušebrižnici, a ona je godinama nakon tih nemilih događaja isticala koliko se ružno žene tretiraju na našim prostorima.

Prije tjedan dana, najavljujući svoju kolumnu u tjedniku Story, spomenula je ‘mizoginiju i primitivizam balkanskih društava’. Prije nekoliko mjeseci, nakon što je prva ispala iz “Plesa sa zvijezdama”, napisala je: “Odavno sam izborila teške bitke u životu i danas sam jača nego ikad. To će uvijek iritirati slabiće i one frustrirane svojim životom. Voljela bih da svi budu sretniji i zadovoljniji i da nemaju potrebu mrziti. Mržnja ubija one koji mrze”.





Dodala je i ovo: “Stalno me prikazuju ljutom i ogorčenom, a vi procijenite je li to točno! Ljudi vrlo često zamijene čvrste stavove s ljutnjom, a kritiku s vrijeđanjem”.

Ukratko, Vlatka je na stotine rečenica u posljednjih nekoliko godina posvetila objašnjavanju da nije ljuta i ogorčena, još manje zavidna. I da su takvi oni koji napadaju nju, dodatno se pozivajući na to da je ‘žena u mizoginom društvu’.

Kad se u cijelu priču, iziritirana prozivkama na račun svoje obitelji, upetljala Borna Kotromanić, stvari su otišle u drugom smjeru. Borna je, naime, objavila poruke koje joj je u privatni inboks na Instagramu slala Vlatka Pokos. Je li to trebala učiniti i je li to kršenje Vlatkine privatnosti, ostavljamo vama na procjenu.

Ipak, ono što je Borna otkrila baca novo svjetlo na sve što Vlatka Pokos govori još otkako se razvela od Dikana Radeljaka. Bez ikakvog posebnog povoda, ponukana fotografijom Borne Kotromanić s Lepom Brenom, Vlatka piše Borni: “Joj, koja seljanka! Ne pomaže tu lova! Dakle, a najlonke?! Strašno!”.

Vlatka tu ne staje. Nakon što je Borna pokušala ‘obraniti’ Brenu, Pokos piše: “Je, je. Cijena visoka. Ostala seljanka i kompromitirala se sa zadnjim koljačima i šljamom u ratu. Odrekla se svog naroda i obitelji, promijenila vjeru. Sve super. Ne volim takve ljude”.

Žena koja je čitav svoj narativ izgradila oko obrane napadnutih žena olajava i vrijeđa upravo ženu, nazivajući je ‘seljankom’, pritom raspravljajući o njezinim vjerskim i životnim odabirima. Žena koja je pretrpjela sve moguće napade i na tom trpljenju izgradila medijsku personu sada se ruga najlonkama druge žene.









Podsjećamo, Vlatka piše na Instagramu: “Ljudi vrlo često zamijene čvrste stavove s ljutnjom, a kritiku s vrijeđanjem”. Je li pljuvanje po Lepoj Breni “čvrsti stav” ili ljutnja? Je li ruganje njezinom modnom odabiru “kritika” ili puko vrijeđanje? I zašto Vlatka Pokos u svom ophođenju prema drugima ne primjenjuje ono što godinama zagovara?

Godine 2009. Vlatka je javno izvrijeđala kolegicu Danijelu Martinović. “Kako se nedavno odjenula na humanitarnoj akciji u Splitu, to je u najmanju ruku bilo degutantno, a s ovim je fotografijama i posve nepotrebno prešla tanku crtu između privlačnosti i vulgarnosti. Smiješno mi je kad nakon 20 godina karijere koju je gradila na imidžu slatke djevojčice, odjednom želi biti seks-simbol, a ona uopće nije taj tip žene”, rekla je tada Vlatka Pokos.

O ženi, kolegici s estrade. “Kritika” ili vrijeđanje?









Godine 2006. Vlatka se posprdno osvrnula na dotad neviđen ulazak u intimu jedne žene, također kolegice Severine Vučković. Dvije godine ranije u javnost je procurio video s intimnim odnosom pjevačice i jednog hercegovačkog poduzetnika. Severininu intimu čupali su medijski vukovi, a Vlatka je ustvrdila: “Mislim da je mnogo prikladnije privući nečiju pozornost lijepom haljinom, nego nekvalitetnim filmskim uratkom”.

Opet o ženi, opet o kolegici s estrade. “Kritika” ili vrijeđanje?

Prije samo četiri mjeseca, Vlatka je na Instagramu napisala: “Onima koji prosipaju nevjerojatnu mržnju po društvenim mrežama i uz pomoć medija poručujem da će ih iracionalna mržnja uništiti. U meni malicioznosti i mržnje nema“.

Dakle, ako se Vlatka ruga Breni, to je (valjda čak i dobronamjerna?) kritika. Ako se netko ruga Vlatki, to je odraz primitivne sredine, mizoginije i medijskog silovanja. Zašto nekad uspješna pjevačica i voditeljica vlastite kriterije ne primijeni na sebe ili barem svoj medijski narativ ne prilagodi vlastitim slabostima olajavanja žena u inboksu?

Svi tračaju, to je u ljudskoj prirodi. Pitanje je samo koliko smo svjesni vlastite uloge u tom tračerskom lancu i koliko smo, umjesto moraliziranja po intervjuima i mrežama, doista spremni krenuti od sebe.

“Stalno me prikazuju ljutom i ogorčenom”, tvrdi Vlatka, kao da je riječ o organiziranoj akciji u koju su se iz nekog razloga uključili razni mediji. Možda nakon čitanja vlastitih otrovnih poruka o seljankama i najlonkama uvidi da medijsku sliku ljute i ogorčene žene u ogromnoj mjeri – diktira sama.