Kralj dijaspore opet je u punom pogonu: Prvi put progovorio o novoj pjesmi s Thompsonom

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Kralj dijaspore Mate Bulić vratio se svom poslu nakon teške i dugotrajne borbe s koronavirusom i mjeseci provedenih u induciranoj komi. Mnogi su strahovali hoće li se vratiti pjevanju, a nama je rekao kako se i sam u jednom trenutku zapitao hoće li imati isti glas i snagu vratiti se publici.

Mate je danas u punom pogonu. Putuje od grada do grada, iz večeri u večer svojim hitovima zabavlja tisuće, i to od 7 do 77 godina, kako sam voli reći. Kako se danas nosi s užurbanim tempom i što sve priprema svojoj vjernoj publici u iseljeništvu i domovini, otkrio nam je u razgovoru u kojem je prvi put progovorio i o vijesti koja će razveseliti ne samo njegove nego i obožavatelje njegova prijatelja, kuma i kolege Marka Perkovića Thompsona, koji je nakon mnogo vremena odlučio snimiti novu pjesmu.

* Prvi put smo se čuli kada ste bili na putu za Blatnicu na humanitarni koncert “Blatničke note dobrote”, a već drugi dan putovali ste u Livno na još jedan koncert. Na oba koncerta došle su tisuće ljudi, svi su pjevali uglas s vama i prijateljima, mnogi su komentirali i sjajnu atmosferu. Kakvi su vaši dojmovi i kako komentirate ovako dobre reakcije?





Izvanredni. Kad dođete na stadion, u dvoranu, na plato i vidite gomilu ljudi koja pjeva vaše pjesme, svakom izvođaču to bude posebna radost. Meni se to događa u posljednje vrijeme stalno i hvala dragom Bogu da sam došao na taj nivo, da sam izgradio karijeru u tom smislu i sad se polako svojom emocijom i svojim načinom rada odužujem svojoj publici.

Prvo morate proći jednu glazbenu školu, tridesetak godina da pjevate svagdje, od malih dvorana, učionica, malih seoskih zadruga do arena i svjetskih pozornica. To je taj put, jedna kolotečina bez koje čovjek ne može proći. Ja sam to uspio i hvala dragom Bogu na tome, a sve ostalo, emocija koju imaš u sebi i želiš je prenijeti na narod mora biti upisana u tebi da izneseš tu svoju pjesmu onako kako smatraš da je to najbolje, a da onaj koji sluša to prihvati. Ako si to uspio, pobijedio si, ako nisi, nema šanse da ćeš u glazbi uspjeti, onda se najbolje ne baviti tim poslom.

* Bili ste zbilja teško bolesni, jeste li mislili da će doći do toga da opet nastupate iz večeri iz večer, da putujete iz grada u grad?

Nakon tih prvih mjeseci u kojima sam bio u komi ovakvoj i onakvoj nisam uopće razmišljao hoću li jednog dana opet zapjevati, nego sam samo mislio: Bože moj, hoću li moći hodati? Jer palac lijeve noge nisam uopće mogao micati. Tek kasnije sam se zapitao hoću li imati istu boju glasa, istu snagu, kako ću pjevati i hoću li se moći izboriti. Tako mi je došlo jedan dan, otpjevao sam i snimio pjesmu i iste je sekunde poslao svom kumu Marku, a on mi je rekao: “Ja ne mogu vjerovati da ti ovo možeš pjevati u takvoj situaciji, pa ti ćeš biti pravi!” I to mi je bila injekcija koju sam dobio kako bih se oporavio. Na kraju sam rekao: “Bože, hvala ti na ovom danu koji si mi dao, da mogu raditi posao koji najviše volim.”

* Dražen Žanko je na “Blatničkim notama dobrote” spomenuo da dolazi jedna nova pjesma, “Zemlja heroja” koju pjevate vi, Marko Perković Thompson, Tomislav Bralić, Stanko iz Tamburaša i on. Kako je došlo do suradnje?

Zvali su me Mario Rucner, Žanko i Thompson da se uključim u taj projekt. Marko je rekao da je pjesma dobra i ja sam to čuo i vidio da je riječ o pravoj klasičnoj domoljubnoj pjesmi i naravno da sam se priključio.









* Brojne Thompsonove fanove ova će vijest silno razveseliti. Koliko vama znači taj novi projekt i činjenica što opet zajedno pjevate?

Marko je moj dvostruki kum. Mi smo kao rodbina. Nismo krvno povezani, ali smo povezani svim drugim elementima. Marko je puno, puno učinio u mom životu i za moju karijeru. Što je najvažnije, za one koji kažu: “Bože, koliko li je uzeo pjesama”, neka se zna, on bi uvijek rekao: “To je za tebe! Nikad mi to više nemoj ni spominjati.” I zahvaljujući tomu sam uspio ostvariti ovakvu karijeru. A kad je riječ o novom projektu i Markovu pjevanju, znam kakav je Marko emotivac i kako sve to utječe na njega. Teško je pristao na tu pjesmu, kao što je svima nama bilo teško odbiti i ne završiti projekt. On je ušao u tu fazu i to je odradio, a ja sam rekao: “Vidiš da se možeš izboriti da budeš snažan i jak kakav si prije bio.” Ja se nadam da će tako opet i biti.

* Možete li nam reći o čemu pjesma govori i na kojoj pozornici biste je voljeli prvi put izvesti?









Pjesma je jako emotivna, ima poruku o odnosu obitelji i svih onih oko obitelji, od kumstva do rodbinskih veza, ima jednu našu snažnu poveznicu, onu koja postoji među našim ljudima.

O mjestu apsolutno nisam razmišljao. Gdje god uz njega nastupao, potpuno je svejedno. Split, Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Zadar, Osijek, Slavonski Brod, nebitno je.

* Kada smo kod pjesama, hitova, kako ste vi birali pjesme koje ćete izvoditi?

Nikad nisam izveo pjesmu koja mi se nije svidjela. Bilo je propusta u mladosti, to je normalno, ali koliko god sam mogao, pratio sam svoju viziju toga kako bi pjesma koju ću izvoditi trebala izgledati. Danas se događa to da nema što nisam opjevao, nema teme koja nije kroz pjesmu protkana. Dovoljna je jedna fraza, riječ da se čovjek “zakači” i izgradi pjesmu i tako su nastale brojne moje pjesme. Ipak, moram naglasiti da svaku pjesmu uvijek prvo pustim supruzi i kćerima. Ako supruga zakoluta očima ili kaže da je nešto loše, onda tu pjesmu sigurno neću izvoditi.

* Oduvijek je bilo tako da su supruga Zdravka i kćeri Katja i Ana odlučivale?

Da. Oduvijek. Ako one kažu da nije dobro, tu pjesmu neću snimiti.

* Onda njima moramo zahvaliti na svim vašim hitovima?

Apsolutno!

* Postoje mladi izvođači koji na neki način slijede vaš put, spominju se i neki vaši “nasljednici”. Kako to komentirate, imate li vi nekog mladog pjevača kojeg biste istaknuli?

Svatko se ima pravo boriti za svoje mjesto pod nebom i ja se nadam da će se naći mjesto za svakoga, a ja im svima želim zaista puno, puno sreće i puno samopouzdanja. Istaknuo bih svog rođaka Franju Pehara, mislim da je on nekako najbliži većem uspjehu. Mlad je, zgodan, školovan, elokventan. Super je u svakom pogledu, mislim da je na dobrom putu.

* Vi niste imali nikakvih zabranjenih koncerata, ali znate da su određeni izvođači imali takvih problema. Što mislite o takvim zabranama, treba li na nekim mjestima zabraniti određenu glazbu i izvođače ili ne?

Ja sam protiv zabrana. Osim toga, pustite i ne ulazite u intimnu ulogu svakog čovjeka, to je jest: o ukusima se ne raspravlja. Nek’ sluša što god tko hoće. To je njegov izbor i njegovo pravo.

* U vašoj biografiji navodi se kako je vaš talent prepoznao vaš djed jer ste pjevali uz njega kada biste nizali duhan. Danas često mnogi o tom poslu govore kroz lijepe uspomene, pomalo romantično, nitko ne govori da je to bio težak posao. Kako vi to objašnjavate, postoji li uistinu nešto posebno u tom poslu?

Odmah ću vam reći, to vam nije nikakav poriv niti ima relaksacijsko djelovanje. Satima, danima, tjednima, mjesecima raditi, to je bio čisti izvor prihoda da bi se osigurala egzistencija u našem kraju i da bi se obitelj mogla prehraniti. To je čisto jedan profesionalni poriv i ništa drugo. Duhan i vinova loza, to su bila dva artikla koja su se proizvodila da bismo mi preživjeli, a preživjeti znači imati normalne uvjete za život i školovanje. Znate koliko je ljudi iz Hercegovine otišlo u Zagreb i po drugim mjestima školovati se kako bi izašli na put i pobjegli iz tog crnog kamena?

* Odlaskom u Njemačku nije vam postalo ništa lakše. Glazbeni put trebao je pričekati svoj nastavak…

Ja sam bio jedan od takvih koji je diplomirao 1981. i s fakultetom otišao u Njemačku raditi. To je bio tada jedini valjani razlog. Otišao sam u tuđi svijet koji ima drugi jezik, drugu kulturu, drugo mišljenje, bilo je drugačije okruženje. Sve te stvari utječu na to da čovjek počne raditi i pokuša završiti ono što je trebao u domovini. Ja sam jedini na hrvatskoj estradi krenuo tim obrnutim putem. Prvo iseljeništvo, onda domovina. Posrećilo mi se 5. lipnja 1998., na Tijelovo, u Splitu kad sam napunio stadion s 30 tisuća ljudi. Da se to dogodilo u današnje vrijeme, o tome bi se pričalo godinu dana i izradile bi se studije o tome.

* Imate li još nekih želja, postoji li uopće nešto što si niste ispunili u svojoj bogatoj karijeri?

Kada bih bilo što rekao, bio bih neskroman i mislim da to ne bi bilo ljudski. Nema što. Postigao sam sve ono što sam zamišljao. Jest dugo trajalo, bilo je puno borbe, puno gorčine, puno je bilo suza i smijeha, ali u svakom poslu je tako. Bog mi je dao zdravlje i ja se ovom prigodom zahvaljujem svim onim ljudima i molitvenim zajednicama i crkvenoj hijerarhiji koja se molila za mene. Velika im hvala i neka im Bog da od mojih svih želja puno toga.

* Hoćete li nastaviti istim ovim tempom do zime?

Otprilike će to biti tempo u ovoj godini da vidim koliko mogu, a onda ću poslije sve regulirati i polako privoditi račune kraju. Koliko će to potrajati, to će samo dragi Bog znati.

* Znači, publika na novim koncertima može očekivati istu atmosferu kao u Livnu?

Apsolutno. U Livnu je bilo prekrasno, gomila ljudi je pjevala zajedno, a došli su oni od 7 pa do 77! Kada čovjek to vidi, onda kaže: Moram zbog tih ljudi to raditi!