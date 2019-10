‘Kralj dijaspore’ Mate Bulić sprema koncertne spektakle za svoj veliki jubilej

Autor: Dnevno

Mate Bulić, veliki miljenik publike i “kralj dijaspore” iza kojeg stoji više od 30 godina uspješne karijere za 2020. godinu najavljuje tri velika koncertna spektakla i to u Splitu, Osijeku i Zagrebu!

– Već duži niz godina dugujem svojoj publici velike dvoranske koncerte. Stjecajem životnih okolnosti nismo stigli ranije, no zato sam sa svojom ekipom suradnika odlučio da je sad pravi trenutak. Turneju sam nazvao ‘Ja sam na vas ponosan’ i bit će to moja zahvala svima koji me vjerno prate tijekom svih ovih godina. Obećavam da ćemo napraviti spektakularne koncerte, kakve moja publika zaslužuje – izjavio je Mate za kojeg često znaju reći da je čovjek iz naroda, poznat kao veliki humanitarac i osoba posebno vezana uz svoj zavičaj.

Turneja koja nosi ime ‘Ja sam na vas ponosan’, po velikom Matinom aktualnom hitu koji izvodi s Tarapana bendom, a koji je do sada zabilježio više od 5,3 milijuna pogleda na YouTubeu, započet će 20. veljače u Spaladium Areni, da bi dva dana kasnije, 22. veljače, stigla do Osijeka i Gradskog vrta te trijumfirala 29. veljače pred zagrebačkom publikom u dvorani Dražena Petrovića. Karte za splitski koncert od danas su u prodaji.