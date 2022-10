KRAJ POTRAGE! Tužni otac ‘nestalih’ djevojčica otkrio što se doista dogodilo: ‘Rekle su da su žive i zdrave, ali…’

Zoran Đorđević, otac poznatih srpskih youtuberica Anđele i Nađe, u ponedjeljak je objavio da su mu u parizu nestale kćeri, o čemu smo pisali.

No u utorak uvečer došlo je do neočekivanog obrata. Đorđević se opet obratio pratiteljima te je otkrio da kćeri Anđela i Nađa, YouTuberice koje imaju gotovo milijun pratitelja na svom kanalu, i supruga nisu nestale, već da su ga odlučile napustiti.

“Anđela, Marija, Nađa i Tina su dobro. Javile su se mom bratu i rekle su da su napustile mene. Kao i svaka obitelj, i mi smo imali probleme, iskreno nisam mislio da su to toliko veliki problemi. Nisam s njima u kontaktu, isključeni su svi telefoni, ne mogu ih dobiti. Pokušao sam i preko njihovih prijatelja da ih pronađem, ali su isključile lokaciju. Rekle su da su žive i zdrave, ali da ne žele više živjeti sa mnom. Nisam imao što reći, tražio sam ih… Molim Boga da su žive i zdrave, a to što ne žele živjeti sa mnom nema veze. Zašto je to tako ne znam, proći će vrijeme, valjda će se javiti”, ispričao je Đorđević.