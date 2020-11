KRAJ DONALDA I MELANIE!? ‘STIŽE VELIKI RAZVOD’: Bivša suradnica ‘zabila nož u leđa’ prvoj dami!

Autor: N.K

Donald Trump izgubio je izbore osim ako sud ne kaže drugačije.

Iako su sada svi sretni jer je Donald Trump izgubio i navodno ga ne žele više vidjeti, brak njega i Melanie i dalje je zanimljiv. Kako pišu svjetski mediji, izvori iz kruga Melanije Trump kažu, kako bi on mogao uskoro izgubiti suprugu. Točnije, to kaže Marosa Manigault Newman, bivša suradnica aktualne Prve dame.

“Melania broji minute do trenutka kada će izaći iz Bijele kuće i razvesti se od njega, da je to učinila prije bilo bi veliko poniženje za Donalda Trumpa i velika sramota”, rekla je Newman objasnivši zašto to nije ranije napravila.

Podjetimo, kada je Donald Trump izabran za predsjednika, Melania je u Bijelu kuću stigla tek nekoliko mjeseci nakon njega. Navodno nije željela prekinuti školovanje svog sina, no neki mediji špekuliraju da je to bila samo izlika te da je stvarni razlog što nije željela živjeti s Donaldom.