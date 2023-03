‘KRADEŠ MI KRUH, ČOVJEČE!’ Putopisac koji je trljao Zagorkin kip uputio novi neumjesan komentar

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Putopisac Boris Veličan, koji je nedavno dospio u centar pažnje domaće javnosti kada je objašnjavao stranim turistima da bi za ispunjenje želje trebali protrljati grudi spomenika Marije Jurić Zagorke, oglasio se nakon reakcije Ramba Amadeusa na optužbe za seksualno uznemiravanje koje je iznijela Lejla Kašić, producentica emisije “Dnevnica” na Radioteleviziji Crne Gore.

“Dotičnu gospođicu sam sasvim neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane… Nije to nitko vidio, nije se ni ona bunila, mogao bih negirati, ali mrzi me da foliram. Nisam taj lik. Dakle pljesnuo sam je, pipnuo ili štipnuo (stvar forenzičke interpretacije) u trajanju od jedne sekunde”, napisao je, između ostalog, Rambo Amadeus na društvenoj mreži.

Upravo na tu objavu osvrnuo se Veličan. “Kradeš mi kruh, čovječe…”, napisao je putopisac kraj screenshota linkova na tekstove o Rambu Amadeusu.





Podsjetimo, Lejla Kašić je javno putem Instagrama uputila teške optužbe na računa glazbenika Antonija Pušića, svima poznatog kao Rambo Amadeus. Prema njezinim riječima, crnogorski se glazbenik nedolično ponašao tijekom snimanja emisije.

“Jučer sam na snimanju epizode ‘Dnevnica’ doživjela se*sualno uznemiravanje od strane našeg gosta, velikog intelektualca, regionalno prepoznate i utjecajne ličnosti, UNICEF-ovog ambasadora dobre volje Antonija Pušića, poznatijeg pod pseudonimom Rambo Amadeus”, stoji u objavi Lejle Kašić.

