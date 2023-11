Kostelić nakon premijere dokumentarca o jedrenju: ‘Supruga bi radije da sam doma, ali imam potrebe’

Autor: Barbara Grgić

“U svakom sportu treba dati gasa kad je najteže”, rekao je Ivica Kostelić za 24 sata uoči premijere njegova filma “Transat”, u kojem je u jedrilici “dao gasa” preko Atlantika.

Film u kojem je dokumentirao svoju trotjednu avanturu u bespućima oceana na premijeri su došli pogledati i njegov otac Ante i sestra Janica Kostelić.





View this post on Instagram A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic)

Na premijeri se nije pojavila Ivičina supruga

No, na premijeru nije stigla Ivičina supruga, Islanđanka Elin, s kojom ima četvero djece: sinove Ivana i Leona te blizanke Janu i Katju.

“Svi me to pitaju. Ona bi radije da sam ja doma, ali zna koliko mi to znači. Zna da imam potrebu natjecati se, otisnuti se od ovog svijeta”, dodao je Ivica.







View this post on Instagram A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic)



Dodao je i kako ništa ne bi bilo bez podrške njegove obitelji.

“Ne mogu reći da su najveća, ali bez njih ništa ne bi bilo moguće. To je sport u kojem je potreban konsenzus, često izbivate od kuće, obiteljska podrška je ključna”, govori on.

Inače, Ivica se u jedrenju okušao nakon što je završila njegova skijaška karijera.

“Uvijek sam bio impresioniram s tim natjecanjem, neljudskim uvjetima u kojima je teško funkcionirati, kada sam se prestao profesionalno baviti skijanjem, otvorilo mi se vrijeme da se okušam u jedrenju. To je i dalje jedan od rijetkih sportova u kojem mogu dobro funkcionirati čak i sa svojim lošim koljenima”, rekao je Ivica.