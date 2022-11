‘KORISTIM SVE BLAGODATI TERETA SLAVE’ Ella se obratila ‘hejterima’: ‘Hajmo ljudi, malo se potrudite!’

Koliko god mislili da znamo sve o Elli Dvornik Pearce, s obzirom na njezinu svakodnevnu aktivnost na društvenim mrežama, ona nas uvijek može iznenaditi nekim novim detaljima iz svoga života. Prije nekoliko dana dala je intervju za magazin “Azra“, u kojemu se osvrnula na svoj privatni život. Pa iako nas gotovo svakodnevno “časti” objavama o obiteljskom životu, neke se stvari saznaju tek kad se postave pitanja

Intervju je za cilj imao prikazati Ellu prvenstveno kao obiteljsku i poslovnu ženu te je pomalo odmaknuti od etikete influencerice i njezina Instagram profila. Slavu nikad nije doživljavala kao teret, s obzirom da je s njom odrastala, već je od nje napravila uspješan biznis. Osim što se okušala u glumi i pjevanju, ima i svoju kompaniju koja se bavi digitalnim marketingom. “Biti influencer današnjeg doba je posao kao i svaki drugi. Zvuči egzotično, ali moja jedina supermoć je bila što sam znala unovčiti svoj način života i komuniciranja. Bavim se marketingom, koristeći sebe kao glavnog aktera svih kampanja” istaknula je na početku razgovora.

O prednostima i manama društvenih mreža

Gotovo sve čime se Ella bavila u životu pripadalo je javnoj sferi, a na pitanje kako je znala da je za nju pravi put upravo digitalni marketing i svijet društvenih mreža, odgovorila je: “Dogodilo se prirodno, samo od sebe. Nisam planirala to pa mi nije ni radilo stres. Bilo je i težih trenutaka i boljih, ali ono što me zadržava jesu te promjene koje se događaju, novi trendovi koji se javljaju, užasno mi je to zanimljivo i volim biti dio toga.”





S obzirom da je na svojim profilima realna u prikazima svog života, definitivno poznaje sve vrline i mane svijeta medija, za koje kaže: “Najveća prednost je sigurno što u mom slučaju doslovno zarađujem od toga da živim. A mana je to što kad jednom odeš u javnost jako je teško vratiti privatnost. A privatnost, ipak, svi trebamo. Nekad i ja poželim raditi nešto bez straha da će me neko osuditi, što je, recimo, luksuz koji sebi ljudi mogu priuštiti ako nemaju društvene mreže i nisu javnosti poznati.” Ipak, negativni komentari na mrežama je ne sputavaju, već je pozvala ljude da smisle nešto novo, originalno: “Hajmo ljudi, malo se potrudite!”

Nedavno je Ella sa svojim pratiteljima svakodnevno dijelila svoju tjelesnu transformaciju, načine vježbanja i prehrane. Otkrila je da ju je na to potakla činjenica da je dosad priuštila sve svojoj obitelji te da je bilo vrijeme da poradi na svome tijelu. “Dobila sam više samopouzdanja, ali i stabiliziralo mi je raspoloženje. I sad se nekako manje kritiziram.”

‘U njima vidim djelić sebe’

Elline kćerke Balie i Lumi često su glavne zvijezde njezinih objava. I dok je Balie, kako kaže ponosna majka, glasni borac za svoja prava, Lumi je pak tihi manipulator, koji do svega što želi dođe bez drame. Obje je s ponekim osobina podsjećaju na nju, a u odgoju se vodi time da djeci treba potpora, a ne diktiranje pravila života: “Trudimo se da ih naučimo temeljnim vrijednostima bez ograničavanja njihovih karaktera.”

Unatoč dvama potpuno različitih mentaliteta, ona i suprug Charles, koji je zbog ljubavi doselio iz Londona, vrlo se jednostavno nadopunjuju te žive život pun kompromisa, odnedavno u Istri.

Za kraj intervjua, Ella je priznala da je ponosna na ženu u koju je izrasla: “Danas sam žena koja radi ono što voli, držim do svojih stavova bez obzira na sve, imam porodicu uz sebe i najbolje prijatelje. A bilo je trenutaka kada sam mislila da mi je sve nedostižno.”