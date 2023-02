KORANA GVOZDIĆ NAPOKON POKAZALA MAMU! Fanovi ne mogu vjerovati svojim očima: ‘Ova žena ima 70 godina? Ne vjerujem!’

Influencerica i bivša voditeljica Korana Gvozdić čestitala je na Instagramu 70. rođendan svojoj voljenoj majci. ‘Predivna kao mama, nenadmašna kao baka! Sretan rođendan, mama!’, napisala je, a komentari su se zaredali.

“Sjećam je se kada te vodila na ples kod Tihane Škrinjarić‘, napisala je Korani prijateljica iz djetinjstva. ‘Isti osmijeh’, dodala je jedna pratiteljica, a druga je dodala: ‘Ja ne vjerujem da ta žena ima 70 godina… Prekrasno izgleda!’.



40-godišnja Korana je 2021. godine na svijet donijela sina Olivera. Rodio se prerano pa su u bolnici proveli više od mjesec dana.

“U životu nisam imala učitelja poput njega. Pomaknuo je sve moje granice, u svim smjerovima. U mojoj tridest osmoj godini života upoznao me sa samom sobom, naučio me strpljenju za stvari koje su bitne, naučio me izolirati se od situacija i ljudi koji oduzimaju energiju i ono dragocijeno vrijeme koje se s njegovim rođenjem brojalo u minutama. 38 dana proveli smo u bolnici i svaki silazak s drugog kata na kat Neonatologije bio je utrka s vremenom. Zbog pandemije susreti su nam bili samo jednom dnevno i to na 10,15 minuta, a zbog dodatnih minuta srce je skakalo od sreće’, napisala je Korana svojedobno na Instagramu.







