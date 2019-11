KORA OD BANANE KAO DODATAK JELIMA: Poboljšava kvalitetu sna i kožu čini zdravijom

Autor: Dnevno

Većina ljudi koru banane baca u smeće, no s obzirom na to da je bogata hranjivim sastojcima i vlaknima nutricionisti savjetuju da to ne radite. Nutrcionistkinja Susie Burrell na svom blogu je pojasnila kako kora banane utječe na san, kožu i pomaže u borbi s viškom kilograma.

“Kora banane sadrži mnogo vlakana pa ćete njenom konzumacijom povećati unos vlakana za barem 10 posto. Osim toga, dobit ćete 20 posto više vitamina B6 i 20 posto vitamina C, magnezija i kalija”, pojasnila je Susie.

Savjetuje da koru banane skuhate kako bi omekšala pojašnjavajući da će se na taj način nutrijenti bolje.

Smoothie, muffini, kruh od banane ili curry samo su neka od jela za koja možete iskoristiti koru banane.

“Naprimjer, ako pravite smoothie od banane, koru isjeckajte na komadiće i jednostavno pomiješate s ostalim sastojcima. Tako ćete povećati hranjivi sadržaj recepata uz minimalnu promjenu okusa i teksture jela”, navela je.









Dodala je kako je vrlo važna boja kore banane koju jedete.

“Žarko žute banane imaju više antioksidansa koji smanjuju rizik od raka, dok su zelene, nezrele banane bogate aminokiselinom triptofanom koja je povezana s dobrim snom. Također, bogate su otpornim škrobom koji je dobar za probavu”, naglasila je.

Za one koji ne žele kuhati ili jesti koru banane postoji još bezbroj načina kako je iskoristiti, ističe Sussie dodajući daje kora banane odlična zamjena za ocat te da će meso biti sočnije ukoliko ga pržite na kori banane.