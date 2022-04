KOPIJA? Društvene mreže bruje o starom spotu: Neodoljivo podsjeća na Severinin za pjesmu ‘Fališ mi’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Severina je prije pet dana pustila spot za pjesmu ‘Fališ mi’ koji je snimila u suradnji s bugarskim pjevačem Azisom. Spot je trenutno drugi na YouTube music trendingu te na istoj platformi ima više od 1,6 milijuna pregleda.

No, čini se da među fanovima koji su jedva dočekali Severinin novi spot ima i onih koji su ga pogledali kako bi analizirali isti, pa su tako neki došli do zaključka da je riječ o kopiji hita The Weekenda i Rosalie ‘La Fame’, a u tu svrhu dijeli se i ”prigodan” video na TikToku.

“Naša Seve kopija”, napisao je mladi glazbenik Antonio Lukačević na TikToku uz video na kojemu je usporedio spotove. Neki se s njim slažu, neki vjeruju da je moguće kako je riječ tek o inspiraciji, dok su treći uvjereni da sličnosti nema.

“Ni prva ni zadnja… Ljudi opustite se, slušajte glazbu i suzdržite se od nepotrebnih komentara”, “Shvaćam kada netko prekopira neki nebitan spot, ali prekopirali su prepoznat spot”, “Samo inspiracija ništa drugo”, “Sličan nije i isti”, podijelili su se obožavatelji u komentarima.

Inače, spot “La Fame” na YouTube platformi je pušten u studenom prošle godine, a na istoj platformi ima više od 95 milijuna pregleda.

Pogledajte i usporedite: