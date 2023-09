Kontroverznom Braci sa Srebrnjaka uspjeh ‘duguje’ Boris Novković, ali i još jedan poznati glazbenik

Autor: Barbara Grgić

“S one strane ljubavi” naziv je koncerta Borisa Novkovića, najavljenog za 6. studenoga u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, s početkom u 20 sati. Nakon 5 godina, Boris se vraća u ovaj prekrasni ambijent, čiju će izvanrednu akustičnost, po prvi puta, dodatno naglasiti unplugged varijantom koncerta.

Takva varijanta očekuje i zagrebačku publiku. “U dobru i zlu”, “Tamara”, “Dok svira radio”, “Sve gubi sjaj bez ljubavi”, “Što je s princezom moje vrele mladosti” i “Vukovi umiru sami” samo su neki od bezvremenskih hitova Novkovića, jednog od najpopularnijih pop kantautora, čija je glazbena karijera započela još 1986. godine albumom “Kuda idu izgubljene djevojke (Tamara)”. Od tada, karijeru su mu obilježile mnogobrojne nagrade i priznanja te je postao jedan od najizvođenijih hrvatskih autora i izvođača.

Susret koji je sve promijenio

Zanimljivo, Novković se često povlačio pa vraćao na glazbenu scenu, a mnogi pamte njegovu “epizodu” sa Bracom sa Srebrnjaka.





Naime, njihovo prijateljevanje seže još u 2005. godinu, kada je Boris odnio pobjedu na Dori s pjesmom “Vukovi umiru sami”, a na tome je zahvaljivao Braci.

“Braco mi je pomogao kad mi je trebalo. Vjerujem da je to zbog energije koju sam dobio od njega, a s kojom sam uspio probuditi energiju u sebi i pobijediti na Dori”, rekao je Boris nakon pobjede, a upravo ta rečenica danas je ispisana na stranici Bracinog web shopa u kojem se između ostalog prodaje CD koji je Novković snimio za njega.

“Hvala ti, Braco”, “U tvojim očima”, “Kroz tebe”, “Sve što si nam dao”, samo su neki od naziva pjesama Borisa Novkovića posvećene iscjelitelju.









Braco je Novkoviću uzvratio komplimentima u promotivnom tekstu.

“Boris Novković glazbena je ikona u Hrvatskoj i na Balkanu. Karijeru je započeo u 16. godini s albumom # 1, a od tada je na vrhu ljestvica kao pop-rock umjetnik. Ipak, slava i bogatstvo ne osiguravaju sretan život i tijekom svog karijernog puta Boris je doživio brojne poteškoće, pa čak i depresiju koja ga je dovela do Brace. Pomoć koju je dobio kroz Bracin dar toliko mu je značila da je bio inspiriran na to da napiše i otpjeva cijeli album pjesama koje slave Bracu i njegovo djelo. Srećom, Boris nije samo producirao album na svom materinjem hrvatskom jeziku, već je napravio i verziju na engleskom. Ova poletna i dinamična glazbena počast još je jedan prekrasan način da se iskusi povezanost s Bracom”, stoji na stranici.

Album mu posvetio i Jurica Pađen

Ipak, nije toliko riječi hvale imao za Juricu Pađena iz Aerodroma, koji mu je također posvetio album.









“Braco i ja smo dugogodišnji prijatelji. Rođen je na isti datum kad i moj sin i Ivica Kostelić. Album sam snimio u dvije verzije, na engleskom i hrvatskom prije četiri godine”, ispričao je frontmen grupe Aerodrom svojevremeno.

Što o svemu misli Crkva?

“Iz Brace progovara Sotona. Braco je vrač, to ljudima treba jasno i glasno reći! Jadni i nesretni ljudi koji mu se obraćaju to ne znaju i nisu svjesni što rade, te kakve će posljedice zbog toga snositi. Nakon Bracinih seansi ljudi se teško oslobađaju utjecaja zloga. Reakcije tih nesretnih ljudi, koji preko Brace imaju posla sa Sotonom, zaista su duhovno bolne. Mi karizmatici to najbolje osjetimo na duhovnim obnovama. Mnogi od njih koji se ipak na kraju, kada vide da im Braco ne može pomoći, obrate i vrate u Crkvu”, jednom je prilikom rekao fra Ivo Pavić svećenik i karizmatik iz Šurkovca.