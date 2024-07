Kontroverzni srpski reper ostao zatečen potezom publike: ‘Kakav degenerik, sramota’

Autor: F. P.

Srpski reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, relativno je nova prisutnost na sceni. Iako ne djeluje dugo, iza sebe već ima nizove uspješnih nastupa kao i brojnih hitova. Zagrebačka publika nedavno ga je mogla čuti na velikom Balkan Festivalu u Areni, gdje je 11. svibnja nastupio uz imena kao što su Nucci i Voyage.

Svi koji su dosad prisustvovali nekom njegovom nastupu, znaju zašto ima pomalo kontroverznu reputaciju. Naime, Desingerica je postao ‘poznat’ po gađanju publike tenisicama, što je učinio u nekoliko navrata. Zbog toga je završio u osobitom fokusu medija, no nedavno se našao na drugom kraju takvih situacija.

Reper je tijekom nastupa u jednom klubu skinuo vlastitu tenisicu i čarapu, te gurnuo nogu u publiku. Ono što se iduće dogodilo zapanjilo je čak i njega – muškarac iz publike bez zadrške mu je nekoliko puta polizao stopalo, i to uz ‘luđačke’ grimase. Snimka se ubrzo proširila mrežama, a samo na TikToku prikupila 23 tisuće pogleda.

‘Jak provod ovoj omladini’

“Požuri Putine brate”, “Aj sve, ali ovo je definitivno previše”, “Demonizam”, “Hladno mu tip liže nogu”, “Jak provod ovoj omladini, nema šta”, “To je jer prihvaćamo sve kao normalno, eto nam”, “Kakva degeneracija”, “Jbt liže mu noge, sodoma i gomora”, “Nema spas za ovakve, gospode pomozi”, zgražali su se gledatelji.

Podsjetimo, Desingerica je na sceni postao poznat po svom upečatljivom stilu. Većina pjesama mu na YouTubeu broji milijune pregleda, a uza sve to je u sretnom braku sa suprugom Nevenom s kojom ima kćer Dunju. Jednom prilikom reper je priznao da svoje ‘egzibicije’ na nastupima vidi samo kao zabavu.

““To je vrsta ljudske potrebe, koju ima publika pa onda i ja. Prvi redovi su svi bosi, ja se napunim s 10 tenisica u hlačama, kao da pištolje imam. Publika možda ima veću potrebu od mene”, opisao je svojedobno Desingerica. Ako je suditi prema njegovim riječima, većem dijelu publike ovakav scenski nastup čak i ne smeta.

“Navukao sam se na to i postalo mi je normalno na nastupima. Nema tu da ja sjednem pa razmišljam, jednostavno kako se dogodi”, nadodao je. Ističe kako se u većini slučajeva suzdržava od toga da nekoga ne udari, no čini se kako mu fanovi sami prilaze i traže to. Štoviše, kaže reper, nekad mu i sami daju svoje tenisice za ‘streljivo’.