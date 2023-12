Kontroverzni reper pretjerao, pljuvao po ljudima na koncertu: ‘Dokle seže ljudska glupost’

Autor: I.D.

Kontroverzni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, nastavio je niz neobičnih ideja na svojim nastupima. Nakon udaranja publike tenisicom po glavi, sjetio se toga da “pljuje” po ljudima. Tako je publika u prvim redovima u Düsseldorf bila na nišanu ovog repera, čiji su stihovi tek priča za sebe. Naime, reper je po bini pljuvao vodu koju je prethodno uzeo, a publika je potpuno odlijepila na to i željeli su još.

“Tko je ovoga rodio?”, “Kakvu energiju lik ima, ovo nema veze s glazbom”, “Ljudi moji što je ovo”, “Ovo nema veze s mozgom”, “Djeco, pogledajte u što vi sebe pretvarate”, “Nemam riječi, ovo danas ništa nije normalno”, “Kakav lik”, “Dokle seže ljudska glupost”, glasili su neki od komentara na TikToku. Podsjetimo, Designerica je početkom prosinca nastupio jednom klubu u Opatiji. Tako je Desingerica uspio u Opatiji nalupati hrvatsku mladež tenisicom po glavama, što su oni zdušno poticali. Od ranije je poznat po sličnim bizarnim istupima pa čak i pljuvanju vlastite publike.

U BiH je zabranjen

Inače, njegov posljednji hit Ccokolada je prema YouTube trendingu najslušanija pjesama u Hrvatskoj, a treba podsjetiti i da je riječ o osobi koja je u svijetu glazbene industrije poznata tek godinu dana. Zbog svega viđenog, prema potrtalu fiuman.hr, u jednoj se opatijskoj Facebook grupi povela rasprava o ‘zabrani turbo folka u Opatiji‘. Riječani i Opatijci su bez ustručavanja izrazili nezadovoljstvo gostovanjem kontroverznog srpskog glazbenika.

Naime, sredinom kolovoza 2023. godine, gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, zabranio je Desingerici nastup zbog navodne promocije pogrješnih vrijednosti, a istaknuo je kako je “zabranio primitivizam, a ne umjetnost”. Uz to, ovaj srpski izvođač, koji je popularan zbog udaranja tenisicom publike na koncertima i trenutno prvi u trendingu u Hrvatskoj, gostovao je u podcastu Oslobođenja kod Davida Čerkeza i iznio svoje viđenje života žene i njezinih radnih obaveza.









“Ako je muškarac pravi, on treba donositi pare kući i da žensko ima jedinu obavezu da opere suđe, spremi kući i da dijete bude kako treba. Nikad nisam rekao da žena treba sjediti kod kuće, nego da joj je to jedina obaveza. Onda neka ide u šoping…”, rekao je Desingerica. “Iskreno ti kažem, ne znam koji postotak riba jedva čeka da ide na posao. Ja, koliko znam, svaka koja radi jedva čeka da nađe nekoga da ne radi. Ono, žensko koje hoće raditi, to žensko očigledno nije radilo. Kad krene raditi, onda će htjeti da ne radi, bajo…”, dodao je. “97% žena želi da pije kavu i ide u šoping. To je ženski mentalitet”, zaključio je.