Kontroverzna voditeljica iznijela bizarne zahtjeve: ‘Htjela bih da ovo bude na moje ime’

Srpska voditeljica Jovana Jeremić ne krije koliko je sretna u ljubavi s poduzetnikom Draganom Stankovićem, a u intervjuu za “Super TV” otkrila je svoje želje i mnoge iznenadila iskrenošću. “Voljela bih da se ove godine uselim u veliku kuću s bazenom i da ta kuća bude, po mogućnosti, na Senjaku. Jedna lijepa vila da to bude. Naravno da bih voljela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo”, započela je.

“Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumijeva. Bitno mi je da imam ženu koja će kuhati i čistiti, moje je da šefujem”, ističe Jovana Jeremić, koja napominje da ne bi mijenjala pomalo kontroverzan format Jutarnjeg programa koji vodi, ali da priželjkuje da bude žiri glazbenog natjecanja. “Informativa je meni u krvi. Nemam ambicije preuzeti više dana kada je jutarnji program u pitanju. I ovo mi je već dovoljno. Voljela bih biti u žiriju za Zvezde Granda. Ako Marija Šerifović ne bude mogla biti u sastavu žirija zbog majčinstva i svega, rado bih je zamijenila. Ja volim pjevati i nastupam”, dodala je.

‘Za neki fin novac, što da ne?’

“Mislim da bih za kandidate bila interesantna, jer bih mogla skužiti tko će biti velika zvijezda. Za to imam veoma dobar njuh. Više nije važno da samo netko dobro pjeva. Svi oni dobro pjevaju, ali je pitanje tko ima potencijala postati zvijezda, a tko ne. Kad bih dobila tu ponudu od Saše Popovića, prihvatila bih je objeručke. Ne bih baš pristala sudjelovati bez honorara, ali za neki fin novac, što da ne? Mogu doprinijeti toj emisiji, fali im netko tko je malo skandalozan i tko iz kandidata može izvući to nešto što im treba”, smatra Jovana i iskoristila je tu priliku da se pohvali s novim poklonom koji joj uskoro dolazi na kućni prag.









“Stiže mi uskoro Rolex, ali neka moja želja bude i jedan Porsche. Za Novu godinu uvijek nosim crveni veš, a za Božić volim izvući paru, nekako se to za mene uvijek lijepi, a i talija sam ljudima za novac”, nastavlja voditeljica. Jovana je još istaknula da je nasljednici ispunila želju, koja je bila skromna.









“Kćerka Lea je poželjela rep od sirene. Voli biti morska sirena, a uz to je tražila i kupaći. Što je poželjela, to je i dobila od majke, osigurala sam joj. I dalje vjeruje u Djeda Mraza, ne želim joj to pokvariti. Međutim, toliko je pametna da svaki put svakog Djeda Mraza, koji dođe u našu kuću, provali i shvati tko se maskirao”, zaključila je Jeremić. OVDJE pogledajte kakav je kaos voditeljica radila na jednom tulumu, i to u zagrljaju svog voljenog poduzetnika.