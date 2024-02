Konstrakta oduševila objašnjenjem zašto objavu na Instagramu ne želi naplatiti 5.000 eura

Autor: G.B.

Radio-televizija Srbije odabrala je 28 kompozicija koje će se natjecati na srpskoj verziji izbora za pjesmu Eurovizije, na kojem će se birati predstavnik Srbije za nastup u Malmu, u Švedskoj, u svibnju ove godine. Jedna od natjecateljica je i Ana Đurić Konstrakta koja je Srbiju već predstavljala na Eurosongu 2022. godine.

Konstrakta se priprema za novi izbor, a na društvenim mrežama kruži dio jednog njenog intervjua u kojem je otkrila na što nikada ne bi mogla pristati iz etičkih razloga. Naime, Ana je nedavno u podcastu “100 minuta buke”, govorila da joj je Eurosong u svakom smislu promijenio život, a osobito u materijalnom. Ipak, otkrila je da nikada ne bi mogla naplaćivati objave na društvenim mrežama, odnosno reklamiranje određenih proizvoda na svojim mrežama.

“Nije mi okej. Nije mi okej. Okej, naplatit ću ja svoj lik i djelo, u redu, ajde. Ali zašto bih ja za jedan post uzela 5.000 eura za ono… Znaš meni je to uvredljivo za ljude koji sjede mjesec dana od devet do pet, i rade neki odgovoran posao, ja to znaš, stvarno mi je to nešto… ne želim sudjelovati u tome”, rekla je Ana na oduševljenje mnogih.

‘Ovako razmišlja normalna osoba’

“Koja kraljica ej”, “Ovako razmišlja normalna osoba”, “Drago mi je da je ostala prizemljena, da nije digla nos u nebesa sada kada je postala slavna”, “Svaka čast, Ana, svaka čast”, “Baš me izenandila”, “Nisam ovo očekivao od kao poznate osobe, predobro”, “Skroz mi je narasla u očima sad”, samo su neki od komentara ispod objave.









Podsjetimo, Konstrakta će se na ovogodišnjem izboru natjecati s pjesmom “Novo, bolje”. Brojke same govore o popularnosti pjesme – u samo osam sati preslušalo ju je gotovo 119 tisuća ljudi. U komentarima su brojni Srbi izrazili svoje oduševljenje ovom pjesmom, koja im je očigledno i favorit.

“Jedino smisleno, promišljeno, u njenom stilu”, “Konstrakta samo niže vrhunske pjesme. Svaka bolja od prethodne”, “Kakva gospođa i legenda”, “Ova pjesma je skroz drugačija od ostalih i to publika voli”, “Bože, dok samo čitam tekst već mi zvuči melodično”, “Poslije 2 godine povijest se ponavlja”, “Konstrakta je definitivno naša kraljica”, nizali su se brojni komplimenti.