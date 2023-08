Konobar mu na Krku poslužio ‘kafu s mlekom’, Hrvat se požalio: ‘Koji tebe kompleksi peru’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

U posljednje vrijeme u Lijepu Našu pristiglo je sve više radnika iz raznih zemalja regije, pa i šire. Za one koji rade u uslužnim djelatnostima jezična barijera mogla bi predstavljati problem, a nekolicina Hrvata učenje jezika smatra neophodnim.

Sličnog mišljenja je i jedan Hrvat koji je na Redditu poveo žustru raspravu na tu temu. Prilikom posjeta jednom kafiću na Krku u kojem kaže da je većina konobara srpske nacionalnosti, naručio je kavu s mlijekom. No konobarov odgovor ponukao ga je da potraži savjet na internetu.

“Kad sam naručio kavu s mlijekom, konobar je ponovio za mnom ‘kafa s mlekom’. U tom mi je trenutku malo zasmetalo,” priznao je mladić. Napominje kako prijatelju koji se nalazio u njegovom društvu to nije predstavljalo nikakav problem.





Mišljenja su podijeljena

Priznao je kako mu sad, dva tjedna nakon opisane situacije, to i nije pretjerano važno, no svejedno je korisnicima Reddita postavio zanimljivo pitanje: “Trebaju li srpski konobari na radu u Hrvatskoj koristiti hrvatske nazive onoga što njihov kafić poslužuje ili je i srpski OK?”

U komentarima mu se javio Srbin koji kaže da on također tijekom turističke sezone radi kao konobar, i to upravo na Krku. “Vjeruj mi, pokušavam se ful prebaciti na hrvatski jer želim poštivati svoje okruženje, ali nekad jednostavno ne ide i samo izađe,” napisao je. Dodao je kako i on sam tijekom gužvi na narudžbu kave naglas ponovi ‘kafa’ kako bi bio siguran da je dobro razumio goste.

“Tako da postoji velika mogućnost da te taj konobar nije ispravio već samo provjeravao sebe,” zaključio je ovaj ‘sezonac’. Nekolicina ostalih komentara slaže se s ovakvim stavom, te navode da njima to ne bi zasmetalo.

Zaradio je i kritike

“Ako to nije ponovio podrugljivo ne vidim problem”, “Doslovno ne bih trepnuo na ovo”, “Ako donese što sam naručio može mi odgovoriti na bengalskom”, “Dokle god se mogu sporazumjeti sa mušterijama, neka pričaju kako žele”, pišu mu čitatelji.

Drugi su mu pak uputili kritike što uopće postavlja takvo pitanje. “Ako te to zasmetalo, trebaš izbjegavati ljude”, “O milo moje osjećajno biće”, “Koji tebe kompleksi peru”, “Odi umjesto kave na psihoterapiju”, “Drugi put kad to čuješ zovi Jezičnu policiju, to je sad in”, neki su od odgovora.

Naravno, među svim odgovorima našli su se i oni gdje ljudi smatraju kako strani radnici moraju znati jezik zemlje u kojoj su zaposleni. “Naravno da trebaju pričati na hrvatskom”, “Kada namjerno ponovi drugačije, to je znak nepoštovanja”, “Pričaš jezikom zemlje u kojoj radiš”, “Ja ne bih radio promet u takvom kafiću”, napisali su.