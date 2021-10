KONAČNO OTKRIVENO! Goran Višnjić poručio fanovima: ‘Nadam se da će vam se svidjeti’

Autor: T. Š.

Glumac Goran Višnjić na svom je Instagram profilu nedavno raspirio maštu fanova kad je podijelio fotografiju u crnom odijelu i najavio veliki projekt. Svi su odmah pomislili da će upravo on biti sljedeći James Bond.

Sad je otkriveno da je dobio angažman u remakeu “Hellraisera”, kultnoa britanskoa horora iz osamdesetih, koji se i danas smatra klasikom. Kod nas je poznat pod nazivom “Gospodari pakla”, a najpoznatiji lik iz tog filma je Pinhead, piše Gloria.

Uz Višnjića će u filmu glumiti i američka glumica i model Jamie Clayton koja će imati glavnu ulogu, te Odessa A’zion, Brandon Flynn, Drew Starkey, Adam Faison, Aofe Hinds, Hiam Abbass i Selina Lo.

Film režira David Bruckner, po scenariju Bena Collinsa i Lukea Piotrowskog, a p projektu se priključio i Clive Barker, autor romana ‘Pakleno srce’ prema kojem je sniman original. Rekao je da će remake odati počast klasiku iz 80-ih, ali će radnja pratiti moderna vremena.









Višnjić se oko novog filma nije još oglasio , a fanovi još uvijek navijaju da upravo on bude sljedeći James Bond, novo lice britanskog špijuna kojeg je u proteklim godinama igrao Daniel Craig, no nije poznato hoće li istovremeno moći raditi oba projekta.

“Ne, nisam vas zaboravio. Samo radim na nečemu jako zanimljivom. Kao i uvijek, nadam se da će vam se to svidjeti”, napisao je Višnjić ispod fotografije na kojoj je pozirao u elegantnom crnom odijelu, bijeloj košulji i crnoj kravati oko vrata, zbog čega su mnogi pomislili da je on novi James Bond.

“Jesi li ti novi James Bond?”. “Novi James Bond? Pa to bi bilo odlično!” “Prestar si za novog Bonda”, komentirali su mi pratitelji, no Višnjić se na to nije obazirao.