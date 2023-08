Komunistički moćnik gostovanjem kod Ace Stankovića izazvao buru: ‘Hrvatski nogomet je jadan’

LEGENDARNE NEDJELJOM U 2: Slavko Šajber, (2003.) čovjek koji se radikalno borio protiv kriminala u nogometu

– Kako vidite današnju situaciju u hrvatskom nogometu?

SLAVKO ŠAJBER: Hrvatski nogomet je jadan. Mi ne možemo nikuda doći, mi se ne možemo probiti nikuda. Mi se slučajno probijemo pa tamo doživimo fijasko. Naši klubovi svi završavaju u pretkolu, u prvom ili u drugom kolu i nema nas dalje. A objektivno, kada bi uzeli prema broju stanovnika, broj talenata koji nastaje u Hrvatskoj, mi bi morali biti među prvih 10 ili 15 u svijetu. To je taj rad tih velikana, tih velikih imena koja su zapravo lažna velika imena.

Božo Sušec: Ima li sada jednako, više ili manje prljavštine, nego u vrijeme kad ste Vi morali, onim radikalnim rezom, intervenirati i poništiti cijelo kolo jednog prvenstva?









SLAVKO ŠAJBER: Ima ih jednako, samo što više nema Srba da budu za sve krivi. Prije je bila Zvezda kriva, Partizan kriv… Nema ih više.

Aleksandar Stanković: Jeste li Vi to što ste napravili te 1986. kad ste skoro cijelo kolo poništili, radili zbog toga, kako neki ovdje sada kažu, da biste dali hrvatski udarac tom srpskom lobiju u nogometu?

SLAVKO ŠAJBER: Nije mi palo na pamet. Kažnjen je i Dinamo, kažnjena je i Rijeka. Kažnjeni su svi koji su toga dana lažirali utakmicu.









Božo Sušec: Evo kako je to bilo… zaista se igralo zadnje kolo i mi novinari, koji često doznamo neke stvari ili indicije o nekim stvarima, smo imali informaciju da će biti bezbroj rezultata namješteno. Tog dana sam baš radio jednu emisiju sličnu današnjem HNL-u. Tad nije bilo takvih tehničkih izuma pa smo donijeli jedan sat, veliku budilicu koja se iz minute u minutu crvenila. Mi smo gore napisali „potrebni rezultati“. Recimo, igrali su Vojvodina i Dinamo, Dinamo je trebao pobijediti sa 6 razlike. Mi smo napisali 6:0. Međutim, dogodilo se da je Vojvodina zabila gol pa je završilo 7:1. Mi smo pogodili rezultat i svi su rezultati takvi bili, 4:0 u Sarajevu, 4:0 u Beogradu…

SLAVKO ŠAJBER: Upozorili su me na posljedice (poništavanja kola)… Moj tadašnji tajnik, Branko Pejović, je ubijen.

Božo Sušec: I Vama se prijetilo?

SLAVKO ŠAJBER: I meni se prijetilo, ja sam imao 6.000 pisama.

Slobodan Mufić: Dakle, niste imali podršku političkog vrha za takvu akciju?

SLAVKO ŠAJBER: Isto su se distancirali, velika većina, a zašto? Srbijanski su bili vezani uz Zvezdu, vojni uz Partizan, naši ili Hajduk ili Dinamo. Distancirali su se. Pustili su me samog kao Don Quijotea.

Božo Sušec: Ali upozorili su Vas.

SLAVKO ŠAJBER: Jesu.

Čim se pojavi nekakav bolji igrač, njega treba prodat. Evo, sad Hajduk prodaje maloga Srnu da bi preživio. A tko ga prodaje? Sportski direktor kluba, gospodin Štimac. Pa ima li toga u Zanzibaru? Sportski direktor kluba ima u vlasništvu najboljeg igrača i on ga sada prodaje i da ne pričam dalje… A o Mamiću i Dinamu da ne govorim, neću vrijeđati.

Gdje je porez? Zašto šuti ova država, policija, porezni organ i ministar financija? Onaj čas kad Srna bude prodan, ide se s procentom poreza u državnu blagajnu. Međutim, oni uzimaju novce sebi, to ide uglavnom u crne fondove, to se nosi u taškama ili nekakvim dodatnim ili podatnim žiro računima, što država zna. Ja sam zadnji puta u Latinici pitao ministra financija, zašto oni ne rade to što sam ja prije napravio. Presjeći i tužiti kao svakog drugog. On je rekao „je, trebali bi“. Što to znači?

Slika društva je slika sporta, specijalno nogometa, i obrnuto. Ja sam, poslije utakmice u Engleskoj, predsjednika Engleskog nogometnog saveza, za večerom, pitao kad su oni zadnji puta imali financijsku aferu, dakle podmićivanje sudaca, igrača, krađe novaca, crni fondovi. On je digao oči u nebo, mislio jedno dvije minute i rekao neku godinu, uglavnom 20 godina od tada od kad sam ga pitao. Ali, u Engleskoj je društvo tako organizirano. Tamo na legalan način možete postići svašta, a čim pokušate ilegalu, za vas je taj svijet vjerojatno završen.

