‘KOME DA SE JA PRAVDAM, EVO TU JE MOJA SOBA!’ Siniša Vuco pokazao stan na Karibima: ‘Nisam došao tu na turizam kao neke moje kolege’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Popularni glazbenik, Siniša Vuco, kupio je stan na otoku Margarita na Karibima, gdje namjerava živjeti većinu godine.

”Veliki pozdrav! Preko 20 dana razmišljam o tome što da kažem, a onda sam shvatio kome da se ja pravdam. Pozdrav iz mog doma u Venezueli na Karibima. Evo vidite, ovo je moj lijepi dom i jedan od najljepših stanova tu. Ovdje je taman sumrak, Karipsko more, prekrasno je tu. Ja sam danas konačno nakon skoro mjesec dana administracije postao stanovnik ovog prekrasnog otoka. Slike nećete dobiti, jednostavno nisam došao tu na turizam kao neke moje kolege i kolegice. Evo tu je moja soba, retro stil osamdesetih godina, malo po starinski. Imam tu kupatilo, jedno, drugo, moju sobu zatamnjenu. Živili, Bog vam sve dao najbolje“ kazao je Vuco u videu kojeg je snimio za Večernji.hr.





”U više od 30 godina profesionalne karijere obišao sam skoro cijeli svijet, a jedino nisam bio u Južnoj Americi. Prvi put sam tamo bio ove godine i odmah mi se svidjelo. Kod njih sam osjetio sličnu atmosferu kao kod nas krajem 80-ih, kada sam bio srednjoškolac. Osjetio sam da ljudi imaju dušu, kako bismo mi rekli u Dalmaciji – žive po starinski, s manje tehnologije. Meni se to svidjelo jer krajolik čine i ljudi, a ne samo građevine i predio. Uskoro slavim 52. rođendan i sad, kad sam u ozbiljnijim godinama, shvatio sam da je to najbliže onome što zamišljam kao idealno mjesto za život. Ljudi su temperamentni, ali nisu agresivni, zemljopisna pozicija na Karibima je idealna” dodao je.

Vuco se proteklog vikenda vratio u Hrvatsku gdje ga očekuje niz koncerata, a u Venezuelu se vraća u kolovozu gdje će ostati sve do prosinca.

”Nikom nisam govorio da ću ići u Južnu Ameriku, mom sinu Viliju je to izletjelo u društvu nekoliko novinara. Mi smo danas svi stanovnici svijeta, više nije problem doći bilo kamo. Kupio sam jedan, a ne dva stana na otoku Margarita na Karibima. Uzet ću i jedan profesionalni predah. Super mi je da sam sa svima u odličnim odnosima, jer sam kroz pjesme ostvario odličan odnos s ljudima. No, dobro mi dođe i kada šetam gradom, a nitko me ne poznaje. Neću se zauvijek preseliti jer u Hrvatskoj imam obitelj i prijatelje, no sigurno je da ću više tijekom godine biti u Venezueli nego u Hrvatskoj” rekao je Vuco i otkrio daljnje planove.

”Namjeravam obići cijelu Južnu Ameriku. Zanima me grad Manaus, budući da volim crtane romane želio bih posjetiti grad u kojem živi Mister No. Otići ću i u Argentinu, gdje su prije 100 godina otišla dvojica braće moga djeda Mirka. Južna Amerika je vrhunska, naročito za mene” zaključio je Vuco.